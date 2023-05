24H Mans 2023 – Show d’Audi victorieuses pour le centenaire de la course

Audi a ajouté de nouveaux records au Mans, que cela soit avec différentes motorisations et technologies ayant permis de remporter de nombreuses courses, 13 victoires en très peu de temps (entre 2000 et 2014) et un grand nombre de podiums (entre 1999 et 2016). A l’occasion du centième anniversaire des 24 Heures du Mans, Audi Tradition apportera quelques voitures victorieuses et les fera parader sur le circuit de la Sarthe.

Pour ceux qui feront le déplacement au Mans, ils pourront admirer la parade de trois voitures de course victorieuses. Audi Tradition y fera le déplacement afin de faire rouler lors de la Parade des Légendes le Vendredi 9 juin et avant le départ de la course le Samedi 10 juin l’Audi R8 de 2000, l’Audi R10 TDI de 2007 et l’Audi R18 e-tron quattro de 2012.

Ces voitures seront respectivement pilotées par Dindo Capello, Tom Kristensen et Benoit Tréluyer.

Les voitures seront également exposées dans le Village des Constructeurs aux côtés d’une Audi RS e-tron GT, de l’Audi R18 e-tron quattro de 2016 et de l’Audi S1 quattro Hoonitron, développée pour Ken Block. Des séances d’autographes avec des pilotes Audi sont également au programme.

Enfin, le musée des 24 Heures du Mans, la Sarthe en France mettre en scène environ 80 voitures gagnantes de toutes les décennies, incluant une douzaine de voitures de course Audi victorieuses au Mans.

Photos : Audi