Une Porsche 911 Carrera RS 3.8 dans le dernier film Transformers

Le nouveau film Transformers: Rise of the Beasts arrivera dans les cinémas du monde entier début juin 2023. L’un des personnages principaux du film, l’Autobot « Mirage », est une Porsche 911 Carrera RS 3.8.

À partir de juin, revenant à l’action et au spectacle qui ont captivé les cinéphiles du monde entier, le film Transformers : Rise of the Beasts emmènera le public dans une aventure de globe-trotter des années 90 avec les Autobots et présentera une toute nouvelle faction de Transformers – les Maximals – à rejoindre eux comme alliés dans la bataille existante pour la Terre. L’Autobot « Mirage » prend la légendaire Porsche 911 Carrera RS 3.8 (964) comme forme de voiture, rejoignant les forces des Transformers pour la bataille à venir. « Mirage » se bat pour les forces du bien aux côtés d’Optimus Prime.

« La 911 Carrera RS 3.8 est parfaite non seulement parce que le film a lieu en 1994, mais aussi à cause des traits de caractère de « Mirage ». C’est un personnage dur avec un bon cœur et un peu rebelle de temps en temps. », a déclaré Oliver Hoffmann, responsable des communications marketing chez Porsche AG.

Porsche n’a construit que 55 exemplaires de la 911 Carrera RS 3.8 type 964, ce qui en fait une voiture historique exceptionnellement rare. Pour éviter tout risque de détérioration, aucun modèle original n’a été utilisé lors du tournage. Au lieu de cela, cinq voitures ont été construites afin de ressembler exactement à la 964 RS à l’extérieur, mais qui ne sont pas réellement des modèles Porsche 911 Carrera RS 3.8 d’origine. Pourtant, pour créer un son de moteur authentique pour Mirage, une vraie 911 RS 3.8 a été utilisée afin que le film soit le plus fidèle possible.

« Il était important pour nous de représenter le son du modèle 911 représenté dans le film. C’était extrêmement ambitieux en raison du nombre de voitures nécessaires pour une production limitée de 911, mais nous sommes ravis du résultat et espérons que le public le sera aussi. », a déclaré Ayesha Coker, vice-présidente du marketing de Porsche Cars North America.

Chacune des voitures utilisées a rempli une fonction particulière. Une voiture, par exemple, a été modifiée pour reculer à des vitesses plus élevées ; un autre était spécialement préparé pour les séquences de cascades, un autre encore était contrôlé à l’extérieur de l’habitacle pour des scènes qui se concentraient sur l’acteur à l’intérieur.

« Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe Porsche sur ce partenariat sans précédent et intégré qui a donné vie à notre Autobot Mirage d’une manière unique, emblématique et inoubliable, mettant en valeur la personnalité de l’esprit aventureux et héroïque du robot et de la voiture. », a déclaré Irene Trachtenberg, responsable des partenariats marketing de Paramount.

Photos : Porsche / Paramount