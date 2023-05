Volkswagen Group Technology devient un leader de l’électromobilité

Volkswagen Group Technology est le principal fournisseur de technologies pour les véhicules électriques du Groupe Volkswagen. Sur l’ID.7, le nouveau fleuron de la gamme Volkswagen, la contribution de cette division atteint même quelque 40% de la valeur ajoutée totale. La division fournit notamment une toute nouvelle génération de moteurs électriques à haut rendement. C’est ce qu’a annoncé Thomas Schmall, Membre du Directoire de la division Volkswagen Group Technology, à l’occasion de l’édition 2023 du symposium international viennois sur les moteurs (Wiener Motorensymposium). Depuis septembre 2020, Volkswagen Group Technology a d’ores et déjà doté plus de 580 000 véhicules conçus à partir de la plateforme MEB d’équipements de pointe, ce qui fait de la division l’un des principaux fournisseurs de composants destinés à l’électromobilité.

Thomas Schmall, Membre du Directoire de Volkswagen AG en charge de la Technologie, a déclaré : « Nous avons pour objectif de devenir un leader technologique dans le domaine de l’électromobilité. C’est pour cette raison que nous nous attachons surtout aux économies d’échelles, à l’intégration verticale et à la poursuite du développement de nos compétences internes dans tous les domaines. Pour ce faire, nous pouvons nous prévaloir de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le développement de composants novateurs destinés aux moteurs thermiques. Dans le domaine de l’électromobilité, nous jouissons également d’une solide réputation construite au cours des dernières années. »

Nouveau moteur électrique à haut rendement APP550

Sous le capot de l’ID.7, la toute nouvelle génération de moteurs à haut rendement a fait ses débuts sous le nom d’APP550, sa désignation interne. Cette nouvelle génération se distingue par ses performances et son efficacité accrues. Développant 210 kW (286 ch), ce moteur électrique, le plus puissant de la plateforme MEB à ce jour, permet à l’ID.7 d’atteindre jusqu’à 700 km d’autonomie (en cycle WLTP).

Sur le plan technique, ce moteur s’appuie notamment sur un stator optimisé, qui se caractérise par un nombre élevé d’enroulements efficaces et une plus grande section des fils. Le rotor est quant à lui doté d’un aimant permanent plus puissant, disposant d’une capacité magnétique accrue. Enfin, le recours à des tôles magnétiques spéciales et la mise en œuvre de processus d’usinage optimisés permettent d’optimiser l’ensemble du moteur et d’en augmenter l’efficience.

Développé conjointement avec le département de développement technique de Volkswagen Véhicules Particuliers, le nouveau moteur équipera par la suite également d’autres modèles conçus à partir de la plateforme MEB. Il est produit sur le site Volkswagen Group Technology de Kassel, en Allemagne, qui abrite le centre de compétence de l’ensemble du Groupe dédié aux systèmes d’entraînement électriques et peut aujourd’hui se prévaloir de près de 15 ans d’expérience en matière de développement de moteurs électriques.

Outre ce moteur électrique, Volkswagen Group Technology assure le développement et la production de toute une série d’autres équipements techniques destinés aux modèles MEB des marques du Groupe. Les usines allemandes de Brunswick, Kassel, Salzgitter et Hanovre fournissent tout ce qui touche aux batteries et aux essieux ainsi que les châssis.

Perspectives : une nouvelle génération pour l’ensemble du groupe motopropulseur

Volkswagen Group Technology travaille actuellement avec Volkswagen Véhicules Particuliers au développement du groupe motopropulseur électrique de demain. Pour ce faire, Volkswagen reprend en main la production d’un certain nombre d’équipements supplémentaires ainsi que l’ensemble du développement des onduleurs à modulation de largeur d’impulsion (MLI) et des systèmes de gestion thermique. Le tout premier onduleur MLI conçu par Volkswagen est en cours de développement pour une production en série et peut déjà être utilisé avec la prochaine génération de modèles MEB. Grâce au principe de modularité de cette plateforme, le constructeur pourra désormais produire l’intégralité de sa gamme de motorisations, des moteurs d’entrée de gamme aux moteurs pour voitures de sport développant 500 kW et plus. En développant ses propres groupes motopropulseurs, Volkswagen réduit ses coûts et gagne en efficacité : il est possible de gagner jusqu’à 20% d’efficience en trouvant la combinaison idéale entre chacun des différents éléments.

Fédérant les activités de l’ensemble du Groupe dans le domaine des batteries, des systèmes de recharge et des composants électroniques, Volkswagen Group Technology apporte son aide à toutes les marques du Groupe en tant que fournisseur de technologies interne. Ses filiales PowerCo (batteries) et Elli (infrastructures de recharge et énergie) y contribuent également. Le portefeuille de technologies de pointe de la division comprend des cellules de batterie unifiées dont la production sera assurée par PowerCo dès 2025 et qui sont appelées à faire figure de référence dans le domaine des technologies de batteries. La division assure également l’exploitation de l’activité Plateformes, qui inclut des accords de coopération avec des partenaires extérieurs comme Ford ou Mahindra.

Photos : Volkswagen