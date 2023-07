Pour les soixante ans de la marque automobile sportive italienne, Automobili Lamborghini s’est associée à l’éditeur italien Rizzoli et l’auteur Antonio Ghini pour proposer en 2023 un livre anniversaire intitulé « Lamborghini ».

Le livre est le recueil photographique le plus complet consacré à l’histoire des super voitures de sport d’Automobili Lamborghini et plonge également dans des aspects moins connus ou inconnus de son histoire, tels que les projets inachevés pour la Formule 1 et la construction de moteurs offshore.

Un chapitre est consacré aux grands designers qui ont conçu les Lamborghini les plus célèbres, tandis qu’une autre section explique comment l’entreprise et ses super voitures de sport seront plus durables selon le programme « Direzione Cor Tauri », son programme vers l’électrification progressive et continue des modèles grâce aux technologies hybrides.

Le lecteur voyage tout au long de l’histoire d’Automobili Lamborghini via de nombreuses photos et information inédites. Il s’agit d’une mise à jour d’un premier livre paru en 2020 avec l’apparition de nouveaux modèles récents dont la nouvelle Lamborghini Revuelto.

La version italienne est désormais en vente dans les principales librairies et boutiques en ligne. La version anglaise sera distribuée dans plus de 70 pays à partir du 10 octobre 2023.

Caractéristiques

Auteur : Antonio Ghini

Titre : Lamborghini

Editeur : Rizzoli

Pages : 256

Prix : 75 euros

Date de parution : 18 juillet 2023

Photos : Lamborghini