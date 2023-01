Audi livre des voitures avec du carburant durable au départ de ses usines

De nombreux véhicules neufs qui quittent les deux usines Audi allemandes d’Ingolstadt et de Neckarsulm sont livrés avec du carburant R33 respectueux de l’environnement. Après la conversion des stations-service d’usine au R33 Blue Diesel l’année dernière, l’homologue essence R33 Blue Gasoline est désormais disponible. De cette façon, Audi contribue à la défossilisation et aide à atteindre les objectifs climatiques.

Depuis mars 2021, le carburant R33 Blue Diesel respectueux de l’environnement est utilisé dans les stations-service des usines Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm. En contrepartie, l’essence conventionnelle SUPER95-E10 a été convertie en R33 Blue Gasoline.

Quelle est la proportion de composants renouvelables ?

Un tiers de R33 Blue Gasoline et de R33 Blue Diesel sont constitués de composants régénératifs à base exclusivement de matières résiduelles et de déchets, dits biocarburants de seconde génération. La partie renouvelable de l’essence se compose de 10% de composants de carburant contenant de l’oxygène, tels que l’éthanol, et de 23% de bionaphta. Ce dernier est obtenu à partir de résidus tels que le tall oil, qui est un sous-produit de la production de pâte à papier. Le R33 Blue Diesel se compose de 26% de carburant paraffinique régénératif, c’est-à-dire de HVO (huile végétale hydrotraitée), et de 7% de biodiesel. Les 67% restants sont chacun constitués de combustibles fossiles.

Combien de CO2 peut-on économiser avec R33 Blue Diesel et R33 Blue Gasoline ?

Dans l’analyse de l’équilibre entre le puits et la roue, les carburants R33 Blue permettent d’économiser au moins 20% de CO2 par rapport au diesel fossile ou à l’essence, et la tendance est à la hausse. Compte tenu des composants fossiles restants des carburants R33, les fabricants de carburant participants réduisent en outre la charge environnementale en finançant des projets environnementaux certifiés. De cette manière, une réduction supplémentaire de l’effet de serre global est recherchée. L’utilisation de ces carburants est une étape importante qui soutient la neutralité en CO2 prévue des sites de production Audi d’ici 2025.



Dans quels véhicules les carburants régénératifs peuvent-ils être utilisés ?

Le R33 Blue Gasoline est entièrement conforme à la norme DIN EN 228 en vigueur pour l’essence. Cela signifie que le carburant peut être rempli dans tout véhicule homologué pour fonctionner avec de l’essence Super 95 E10. Le R33 Blue Diesel répond à la norme EN 590 en vigueur et est donc homologué pour tous les véhicules diesel, y compris les plus anciens. Ce sont des carburants premium qui contiennent des additifs spéciaux réduisant l’usure et ont ainsi un effet positif sur la durée de vie d’un moteur. Les deux carburants ont constamment obtenu des résultats positifs lors de tests approfondis sur les moteurs et les véhicules. Les additifs de haute qualité garantissent un degré élevé de propreté et de protection contre la corrosion pour le moteur. De plus, le R33 Blue Gasoline dépasse même la norme EN 228/E10 dans des paramètres essentiels, tels que la stabilité au stockage et le comportement à l’ébullition.

Qui a développé les carburants R33 ?

En coopération avec les fabricants d’huiles minérales et les fournisseurs d’énergie, Audi et le Groupe Volkswagen apportent leur expertise technique pour assurer la compatibilité des moteurs existants avec les carburants renouvelables, appelés reFuels. Les carburants R33 ont été développés en coopération avec Shell et Bosch.

Où faire le plein de R33 Blue Diesel et R33 Blue Gasoline ?

Le R33 Blue Diesel est déjà disponible dans un certain nombre de stations-service publiques en plus des stations-service d’usine d’Audi, Volkswagen et Bosch. Cependant, la norme en Allemagne est toujours le SUPER-95 E10 et le carburant diesel avec jusqu’à 7% en volume de biodiesel, qui est marqué du symbole « B7 » dans les stations-service. Les fabricants d’huiles minérales prévoient également d’utiliser le R33 Blue Gasoline dans le réseau de stations-service existant. Un ajustement matériel des systèmes de ravitaillement n’est pas nécessaire.

Pourquoi Audi s’engage-t-elle à utiliser des carburants renouvelables ?

Avec la stratégie « Vorsprung 2030 », Audi s’engage pleinement dans la mobilité électrique à batterie. De plus, les carburants renouvelables offrent la possibilité de faire fonctionner les moteurs à combustion d’une manière plus respectueuse du climat. Il s’agit d’un moyen éprouvé de défossilisation – à court terme et après 2033, lorsque l’Europe devrait arrêter progressivement la production de modèles à moteur à combustion interne. Pour l’avenir, Audi et le Groupe Volkswagen prévoient d’utiliser davantage de carburants renouvelables pour leurs véhicules afin de contribuer à réduire les émissions de CO2 dans la flotte existante.

Audi utilise également des carburants R33 dans ses deux usines allemandes pour réduire davantage les émissions de CO2 sur les sites. Cette mesure contribue à l’objectif d’exploitation des sites de production Audi sur une base neutre en CO2 d’ici 2025. Après tout, les émissions causées par les véhicules de l’entreprise comptent également comme des émissions liées au site. Faire le plein des voitures de société avec ces carburants renouvelables contribue à réduire les émissions imputables aux deux sites allemands d’Ingolstadt et de Neckarsulm.

Photos : Audi