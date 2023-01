La Porsche 963 aborde les 24 Heures de Daytona 2023 au premier rang

Les deux Porsche 963 alignées par l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport ont conclu leur première séance de qualification dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar avec plus ou moins de succès. Felipe Nasr a amené la voiture n°7 de Porsche Penske Motorsport à la seconde place – à seulement 0,083 seconde de la pole position. Son collègue de la marque Nick Tandy a cependant été gêné par la malchance dans la voiture n°6. Sur le chemin de la pole position, le pilote britannique a perdu l’arrière de sa 963 lors du freinage de la chicane Bus Stop et a heurté le mur de pneus. Dans les catégories GTD, les sept Porsche 911 GT3 R n’ont obtenu que des positions médiocres sur la grille.

Au début des qualifications GTP de 20 minutes, Nick Tandy et Felipe Nasr ont d’abord attendu dans les stands avec leurs deux Porsche 963 de 680 ch (500 kW). Après environ sept minutes, les deux véhicules hybrides se sont dirigés vers le circuit de 5,73 kilomètres pour chasser les meilleurs temps. Les deux pilotes d’usine Porsche ont mis les bouchées doubles et se sont rapidement positionnés parmi les premiers. Au quatrième tour, Tandy a sorti le grand jeu : le vainqueur incontesté des 24 Heures du Mans 2015 a signé les meilleurs temps dans les deux premiers secteurs et a été en bonne voie pour la pole position. Malheureusement, il a perdu l’arrière de sa Porsche 963 au freinage de la dernière chicane. Le véhicule est allé sur l’herbe et s’est écrasé dans la barrière de pneus. Malgré des dommages à l’avant de la voiture, Tandy a réussi à rentrer lentement aux stands – cependant, les commissaires avaient déjà signalé la séance au drapeau rouge. Le règlement IMSA stipule clairement que le pilote qui a provoqué un drapeau rouge lors des qualifications voit ses deux meilleurs temps au tour annulés. En conséquence, la voiture n°6 reprendra la course depuis l’arrière du peloton GTP.

Lorsque la séance de qualification est finalement passée au vert pendant les deux minutes et demie restantes, Nasr a de nouveau lancé une attaque fulgurante dans la voiture n°7. Alors qu’il ne restait que quelques secondes au compteur, le Brésilien a catapulté sa 963 à l’avant du peloton, seulement pour être propulsé en pole par l’Acura n°60 dans un ultime effort. Les qualifications de samedi marquent la conclusion du soi-disant « Roar » à Daytona. Dans le cadre de l’événement test de trois jours, les deux nouveaux prototypes hybrides de Porsche ont parcouru un total de 1 541 kilomètres en préparation de la manche d’ouverture de la saison samedi et dimanche prochains. Tandy partage le cockpit de la Porsche 963 n°6 avec ses coéquipiers pilotes d’usine Mathieu Jaminet de France et Dane Cameron des États-Unis. Nasr conduit la voiture sœur avec l’Australien Matt Campbell et Michael Christensen du Danemark.

« Félicitations à Acura pour avoir obtenu la première pole position dans la nouvelle ère GTP. Nous sommes satisfaits de notre résultat en qualifications car nous avons clairement souligné que nous sommes à la hauteur. Lorsque la séance a recommencé vers la fin, nous n’avons pas eu le temps de remettre les pneus à température optimale. L’accident de Nick est dommage pour l’équipage de la voiture n°6, mais ce n’est en aucun cas une indication de la façon dont la course se déroulera. 24 heures, c’est long et il peut se passer beaucoup de choses – et nous faisons partie de l’action ! », a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

La nouvelle Porsche 911 GT3 R se qualifie parmi les retardataires

Dans la catégorie GTD-Pro, la nouvelle Porsche 911 GT3 R (Genération 992) a conclu ses débuts en qualifications à la huitième place. Le pilote d’usine Laurens Vanthoor de Belgique a effectué sept tours de qualification et s’est considérablement amélioré au cours de la séance. Cependant, le véhicule aligné par les champions en titre Pfaff Motorsports n’a pas pu se joindre à la lutte pour la pole position. Dans la catégorie GTD, les six nouveaux véhicules GT3 identiques de 565 ch (415 kW) de Weissach ont également connu des difficultés. Jan Heylen et le pilote d’usine Kévin Estre ont amené les deux voitures de Wright Motorsports aux positions 14 et 18. Les deux voitures alignées par Kelly-Moss avec Riley prennent la course de P19 et P20 du champ GTD. Derrière eux, les véhicules de MDK Motorsports (P21) et AO Racing (P23) s’alignent sur la grille.

« Nos voitures n’ont pas été en mesure de suivre le rythme de la compétition depuis le début du Roar. D’une part, le processus Balance des Performances (BoP) est basé sur des données de base telles que le poids du véhicule, la puissance du moteur et l’aérodynamisme, qui contribuent à déterminer le classement initial. En revanche, ce qui est pris en compte, ce sont les données recueillies sur le circuit dans des conditions de piste et météo comparables. L’organisateur reçoit les données lorsque la séance de qualification est terminée afin que l’ajustement du processus BoP puisse commencer. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organisateurs et espérons avoir un plateau équilibré pour la course. », explique Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R. Lors du « Roar Before the 24 » de trois jours à Daytona, les sept nouvelles Porsche 911 GT3 R ont bouclé 829 tours et parcouru une distance de 4 733 kilomètres.

Le week-end de course des 24 Heures de Daytona 2023 débute ce jeudi 26 janvier avec trois séances d’essais. La 61ème édition de la classique d’endurance en Floride débutera le samedi 28 janvier à 13h40 heure locale (19h40 CET).

Résultat de qualification

Catégorie GTP

1. Blomqvist/Braun/Castroneves/Pagenaud (UK/USA/BR/F), Acura ARX-06 #60, 1:34.031 minutes

2. Campbell/Nasr/Christensen (AUS/BR/DK), Porsche 963 #7, 1:34.114 minutes

3. Taylor/Albuquerque/Deletraz/Hartley (USA/P/F/NZ), Acura ARX-06 #10, 1:34.198 minutes

9. Tandy/Jaminet/Cameron (UK/F/USA), Porsche 963 #6, pas de temps au tour

Catégorie GTD Pro

1. MacNeil/Juncadella/Gounon/Engel (USA/E/B/D), Mercedes AMG GT3 79, 1:46.784 minutes

2. Gunn/Riberas/Pittard (Royaume-Uni/Est/Royaume-Uni), Aston Martin Vantage GT3 #23, 1:46.825 minutes

3. Hawksworth/Barnicoat/Conway (Royaume-Uni/Royaume-Uni/Royaume-Uni), Lexus RC-F GT3 #14, 1:46.923 minutes

8. Bachler/Pilet/Vanthoor (A/F/B), Porsche 911 GT3 R #9, 1:48.977 minutes

Catégorie GTD

1. Ward/Ellis/Dontje/Auer (USA/D/NL/A), Mercedes AMG GT3 #57, 1:46.093 minutes

2. Schiller/Jefferies/Habul (D/UK/USA), Mercedes AMG GT3 #75, 1:46.312 minutes

3. Skeen/Grenier/Koch/Götz (USA/CDN/USA/D), Mercedes AMG GT3 #32, 1:46.705 minutes

14. Hardwick/Heylen/Robichon/Olsen (USA/B/CDN/N), Porsche 911 GT3 R #16, 1:48.942 minutes

18. Brynjolfsson/Hindman/Root/Estre (USA/USA/USA/F), Porsche 911 GT3 R #77, 1:49.358 minutes

19. Brule/Udell/Davis/Bleekemolen (USA/USA/USA/NL), Porsche 911 GT3 R #92, 1:49.373 minutes

20. Metni/van Berlo/Evans/Andlauer (USA/NL/NZ/F), Porsche 911 GT3 R #91, 1:49.507 minutes

21. Hyett/Jeannette/Priaulx/Tincknell (États-Unis/États-Unis/Royaume-Uni/Royaume-Uni), Porsche 911 GT3 R #80, 1:49.644 minutes

23. Kvamme/Estep/Magnussen/Hart (USA/USA/DK/USA), Porsche 911 GT3 R #53, 1:50.628 minutes

Photos : Porsche