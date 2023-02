DTM – 6 Porsche 911 GT3 R engagées en 2023

L’année de son 75ème anniversaire, la marque Porsche sera représentée avec un large contingent en DTM. Lors de la saison 2023, les équipes clientes Team75 Bernhard, Manthey EMA et Toksport WRT disputent les 16 courses avec deux Porsche 911 GT3 R chacune. Après le succès de l’année dernière avec trois victoires en course et quatre podiums supplémentaires, la voiture de course GT3 de nouvelle génération de Weissach sera désormais alignée pour la première fois cette année. Les équipes de clients de Porsche confient les cockpits à des pilotes confirmés et à des jeunes hautement qualifiés.

Avec six voitures de course, Porsche a doublé son contingent par rapport à l’an dernier. Le DTM 2023, désormais organisé pour la première fois sous l’égide de l’ADAC, comprend un total de 16 courses disputées sur huit sites entre mai et octobre. 13 équipes de six constructeurs différents s’attaqueront à la série.

« 2023 annonce une nouvelle ère dans le DTM et nous sommes parfaitement représentés avec six 911 GT3 R. Avec Toksport WRT, Team75 Bernhard et Manthey EMA, nous avons de solides partenaires à nos côtés que nous allons soutenir dans le DTM. Cette formidable campagne est complétée par six pilotes de premier ordre dont l’expérience s’étend des séries de courses comme la Porsche Carrera Cup à de nombreuses années de course GT. », a déclaré Sebastian Golz, chef de projet Porsche 911 GT3 R.

Team75 Motorsport étend son implication dans le DTM d’une à deux Porsche 911 GT3 R. L’équipe détenue par le double vainqueur du Mans et actuel ambassadeur de la marque Porsche Timo Bernhard s’appuie sur deux spécialistes extrêmement rapides. Ayhancan Güven, ancien vice-champion Porsche Junior et Supercup, a déjà acquis de l’expérience en DTM grâce à des pilotes invités en 2022. L’Allemand Laurin Heinrich a remporté la Carrera Cup Deutschland l’année dernière en tant que pilote Porsche Junior. Il passe maintenant à la populaire série de courses allemandes avec l’équipe de la région allemande de Saarpfalz.

« C’est fantastique que nous utilisions maintenant deux voitures cette année. Après une première saison réussie avec deux victoires, c’était notre intention claire. Nous sommes très bien positionnés avec nos pilotes. Ayhancan a beaucoup d’expérience en course GT3. Il connaît tous les circuits et les pneus désignés. Je pense que Laurin est l’une des étoiles montantes les plus excitantes. Sa courbe d’apprentissage sera raide. Notre équipe a été renforcée. Tout le monde est très motivé. Je suis sûr que nous serons bien avec le jeu. », a déclaré Timo Bernhard.

La gamme de pilotes Manthey EMA a la plus grande expérience en DTM. Le pilote d’usine Thomas Preining, qui s’est battu pour le titre 2022 pour Team75 Motorsport jusqu’au dernier week-end de course, passe à l’équipe de l’Eifel pour cette saison. Le Norvégien Dennis Olsen, autre vainqueur de la course DTM 2022, pilote la deuxième voiture. « Je suis ravi que nous ayons l’opportunité de revenir en DTM avec Manthey après 21 ans. Ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur les événements WEC pour Porsche Motorsport et également sur la Nordschleife avec notre 911 GT3 R, que nos fans ont surnommée « Grello ». Nous sommes maintenant sur le point d’entreprendre un nouveau projet en collaboration avec EMA Motorsport. Dennis et Thomas sont deux pilotes rapides avec une expérience en DTM. L’équipe est très motivée et nous voulons démontrer ce dont nous sommes capables avec Manthey EMA lors de la saison DTM 2023. », a expliqué le directeur général Nicolas Raeder.

Toksport WRT, une autre équipe cliente Porsche, rejoint le DTM pour la saison 2023. L’équipe de Quiddelbach près du Nürburgring s’appuie sur le mélange d’expérience et de jeunesse dans les deux cockpits de la Porsche 911 GT3 R de 565 ch (416 kW). Christian Engelhart a disputé deux courses DTM l’année dernière. Le jeune Tim Heinemann a gravi les échelons de sa carrière dans la série GT3 après avoir remporté deux titres dans le DTM Trophy, un championnat GT4. « Après nos premières expériences avec Porsche dans les courses d’endurance, nous entrons maintenant dans la spectaculaire étape du sprint. Nous sommes impatients de partir en course avec les deux Porsche 911 GT3 R. Un champion ADAC GT Masters et un double vainqueur du DTM Trophy piloteront nos voitures de course. Nous tirerons le meilleur parti des tests de pré-saison et serons prêts à cent pour cent au début de la saison. », a commenté Sarper Sabuncu, team manager de Toksport.

Calendrier DTM 2023 (deux manches de championnat par week-end)

26 – 28 mai : Oschersleben (Allemagne)

23 – 25 juin : Zandvoort (Pays-Bas)

7 – 9 juillet : Norisring (Allemagne)

4 – 6 août : Nürburgring (Allemagne)

18 – 20 août : Lausitzring (Allemagne)

8 – 10 septembre : Sachsenring (Allemagne)

22 – 24 septembre : Red Bull Ring (Autriche)

20 – 22 octobre : Hockenheim (Allemagne)

