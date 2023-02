De Antonio Yachts D28 Formentor – Un concept de yacht inspiré d’une CUPRA

CUPRA continue d’avancer dans son objectif de créer un univers d’expériences autour de la voiture. Après avoir annoncé leur partenariat lors de l’événement numérique CUPRA Anniversary en février 2021, la marque challenger non conventionnelle et De Antonio Yachts ont présenté leur première collaboration au monde. Les deux marques ont travaillé ensemble sur la conception du De Antonio Yachts D28 Formentor, un yacht hautes performances inspiré du premier modèle conçu et développé uniquement pour la marque automobile, le CUPRA Formentor. Ce showboat est un exercice de conception unique qui a jeté les bases du lancement d’une édition limitée spéciale du D28 dans les couleurs et finitions emblématiques de CUPRA qui a été dévoilé en 2022 : le D28 Formentor e-HYBRID.



Un concept de bateau inspiré de la CUPRA Formentor VZ5

Le résultat de la première collaboration entre CUPRA et le chantier naval basé à Barcelone est un concept de bateau de 400 ch capable d’atteindre une vitesse de pointe de 40 nœuds. Le design extérieur se distingue par ses lignes simples et son caractère dynamique, tandis que la couleur bleu pétrole et les finitions des garnitures cuivrées ajoutent élégance et sportivité.

Après avoir parcouru les premiers kilomètres à bord du De Antonio Yachts D28 Formentor, Wayne Griffiths, président de CUPRA, a déclaré : « CUPRA est bien plus qu’une marque automobile, c’est un style de vie. C’est vivre des expériences uniques, défier le statu quo et ressentir des émotions. Notre coopération avec De Antonio Yachts en est une preuve de plus, car nous partageons les mêmes valeurs et ambitions : inspirer le monde depuis Barcelone. Le De Antonio Yachts D28 Formentor, inspiré de notre CUPRA Formentor VZ5, ne sera que le premier projet d’une longue série. Nous sommes tous les deux engagés dans la mobilité durable et envisageons déjà la création d’un yacht e-HYBRID pour l’année prochaine. »

La combinaison parfaite de performance et de design

Le De Antonio Yachts D28 Formentor mesure 7,99 mètres de long, avec la possibilité d’ajouter une plate-forme arrière d’un demi-mètre. Le design extérieur présente une coque bleu pétrole distinctive, plusieurs accents de noir et de fibre de carbone ainsi qu’un certain nombre d’éléments distinctifs, ajoutant élégance et sportivité à la timonerie.

La conception de la coque en forme de V permet une vitesse de pointe allant jusqu’à 40 nœuds à la puissance maximale, ainsi qu’une navigation en douceur à la vitesse de croisière. Sa largeur généreuse et sa répartition du poids offrent un pont spacieux et une stabilité lors de l’ancrage. La disposition des volumes permet de se déplacer confortablement dans le périmètre selon le concept « walk-around ». L’ensemble du pont de ce modèle est au même niveau, divisé en différentes zones de solarium avec des sièges et des tables à l’avant et à l’arrière, et il comprend une salle de bain entièrement équipée. Le haut degré d’utilisation de l’espace offre une sensation d’ouverture incomparable, avec une capacité maximale de dix personnes.

Marc de Antonio, co-fondateur de De Antonio Yachts, a souligné que « De Antonio Yachts est né d’une passion pour la mer et d’un intérêt pour l’innovation et la construction de yachts sportifs au design contemporain. CUPRA partage ce même esprit ; nous sommes tous les deux de Barcelone et croyons au potentiel de la ville en tant que plaque tournante mondiale du design cosmopolite. »

Le co-fondateur de De Antonio Yachts, Stan Chmielewski, a ajouté : « De Antonio Yachts et CUPRA se sont engagés à un haut niveau de développement technologique dans nos produits, et dans cette collaboration, nous travaillerons pour appliquer le meilleur de l’innovation dans le monde nautique. Nous sommes très fiers de ce premier showboat comme le début d’une collaboration prometteuse. »

Photos – Vidéo : CUPRA