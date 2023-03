GTI Coming Home : le VW GTI Meeting quitte Wörthersee pour Wolfsburg en 2024

Le légendaire GTI Meeting de Volkswagen change de lieu. Adieu le lac Wörthersee en Autriche : à partir de 2024, le célèbre rassemblement Volkswagen incluant d’autres marques cousines comme Audi aura lieu au cœur de du fief VW à Wolfsburg. Le nouvel évènement « GTI Coming Home » accueillera les passionnés et les fans de modèles sportifs Volkswagen près de l’usine.

GTI – ces trois lettres sont synonymes de sportivité, d’émotions et de dynamisme depuis près d’un demi-siècle. La communauté de fans du monde entier ne cesse de grandir jusqu’à nos jours, et les fans de la marque culte se retrouvent régulièrement dans des clubs et échangent des informations entre eux au sein de communautés dédiées. Depuis 1982, le plus grand rassemblement GTI avait traditionnellement lieu au lac Wörthersee en Autriche. Avec les nombreux désagréments causés et l’attention portée à la pollution des véhicules, les évènements de ce genre sont moins bien vus. La municipalité locale Maria Wörth où se tenait lévènement a récemment décidé de ne plus accueillir le rassemblement annuel à l’avenir fermant le chapitre d’une belle histoire.

Volkswagen a décidé de poursuivre cette tradition à Wolfsburg à partir de l’année prochaine : en plus des présentations de véhicules, des spectacles sur scène et des rencontres de clubs, il y aura de nombreux autres événements et surprises intéressantes pour les passionnés de GTI. Les zones et les infrastructures de Wolfsburg offrent des conditions idéales pour accueillir un grand nombre de visiteurs avec leurs véhicules. Sous la devise « GTI Coming Home », Volkswagen fera du site de Wolfsburg le nouveau domicile de la communauté des fans de GTI afin de succéder au Wörthersee.

« Nos fans de GTI sont d’une grande importance pour Volkswagen et c’est pourquoi l’échange avec eux nous est très cher. Pour cette raison, après que le meeting GTI au lac Wörthersee ait malheureusement été annulé, nous avons décidé assez rapidement d’offrir à la communauté des fans de GTI à Wolfsburg une nouvelle maison pour l’événement. Lors de la planification de l’événement, nous voulons également prendre en compte les idées des fans, car cela doit avant tout être une rencontre pour eux. En conséquence, nous serons certainement en mesure de proposer des temps forts et des surprises dans l’année à venir. », a déclaré Imelda Labbé, membre du conseil d’administration de Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente.

Photos : Volkswagen