Formule E – ABT CUPRA continue à se battre pour les points à Monaco

Jusqu’à l’avant-dernier tour de l’E-Prix de Monaco, il semblait qu’ABT CUPRA pourrait répéter sa solide performance avec des points de la course à domicile à Berlin : Nico Müller s’était frayé un chemin jusqu’à la neuvième place depuis la 17e place sur la grille lorsqu’un concurrent a heurté sa voiture, obligeant le Suisse à abandonner. La pénalité de temps qui a suivi pour le rival n’a pas aidé l’équipe allemande : ils se sont retrouvés avec zéro point et des dommages importants à la voiture de Müller, qui doit maintenant être réparée jusqu’à la prochaine course. Son coéquipier Robin Frijns a terminé 13e dans les rues de la Principauté.

« Nous étions sur la bonne voie aujourd’hui pour terminer dans les points par nos propres moyens et même depuis une position arrière sur la grille – c’est une prochaine étape importante pour nous dans notre retour. Mes remerciements vont à toute l’équipe qui fait encore un travail fantastique chaque week-end. Nous emporterons cet aspect positif avec nous dans les prochaines manches, ainsi que toutes les bonnes impressions d’une journée de course passionnante devant des tribunes pleines et avec de nombreux invités. La Formule E s’est présentée sous son meilleur jour aujourd’hui sur l’un des circuits les plus spectaculaires au monde. », a déclaré le directeur de l’équipe Thomas Biermaier.

Dans une séance qualificative émaillée de nombreuses pénalités, Nico Müller garde la tête froide et démarre la course depuis la 17e position. Avec une bonne stratégie, une utilisation bien choisie du mode d’attaque et peu de risques sur le circuit serré, il a parcouru tout le chemin dans le top dix avant que la collision non coupable dans le premier virage de l’avant-dernier tour ne mette fin à son chemin vers l’avant. « Nous méritions définitivement des points aujourd’hui et étions également très proches, mais malheureusement, un concurrent avait manifestement d’autres plans. Mais nous ne laissons pas cela nous abattre. Ce fut une excellente journée de course avec de nombreux fans et c’était amusant de piloter la nouvelle voiture GEN3 ici à Monaco. », a déclaré Nico Müller avec un haussement d’épaules.

Robin Frijns anticipe déjà la prochaine épreuve, les deux courses à Jakarta dans quatre semaines. « Nous n’avons pas trouvé le set-up parfait de toute la journée et avons donc eu un peu de mal avec les armes contondantes. Nous avons maintenant beaucoup de travail devant nous pour analyser toutes les données et nous préparer pour Jakarta. L’équipe a montré aujourd’hui ce qui est possible – c’est exactement ce sur quoi nous allons nous appuyer. », explique le Néerlandais après sa 13e place. Il avait commencé la course depuis la 18e place sur la grille.

Avant le prochain événement de Formule E les 3 et 4 juin 2023, les semaines ABT Motorsport entrent déjà dans la prochaine manche le week-end prochain : ABT CUPRA débutera avec Klara Andersson et Nasser Al-Attiyah au Hydro X Prix of Extreme E en Écosse.

Photos : ABT