Formule E – Podium pour Porsche à Portland

Porsche décroche le podium lors de la première course de Formule E à Portland et défend son avance au classement des équipes. António Félix da Costa a obtenu avec sa Porsche 99X Electric la troisième place dans le nord-ouest américain. La TAG Heuer Porsche Formula E Team a défendu son avance au classement des équipes du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Lors de la séance de qualification sur le circuit Indy Car de 3,19 kilomètres, António Félix da Costa a participé aux duels avec sa Porsche 99X Electric et a pris le départ de la 7e place. Dès le départ, il s’est frayé un chemin dans le classement et a atteint la deuxième place après cinq des 32 tours. Au 22e tour, il prend la tête pour la première fois. Dans un entraînement fougueux, il s’est battu parmi le peloton de tête jusqu’à la fin et a finalement pris le drapeau à la troisième place. Abordant la course depuis la 18e place, Pascal Wehrlein a marqué des points importants pour lui et son équipe avec une huitième place après de nombreux dépassements.

Lors de la course à domicile de l’équipe client américaine Porsche Avalanche Andretti, Jake Dennis a décroché la deuxième place avec la Porsche 99X Electric. Sous la surveillance du propriétaire de l’équipe et légende du sport automobile américain Michael Andretti, André Lotterer a terminé à la 19e position.

Au classement des équipes de l’ABB FIA Formula E World Championship, la TAG Heuer Porsche Formula E Team mène après douze des 16 courses avec 231 points, suivi par Envision Racing (225), Jaguar (184) et Avalanche Andretti (177). Pascal Wehrlein occupe la troisième place du championnat des pilotes avec 138 points derrière le nouveau leader Jake Dennis (154) et Nick Cassidy (NZL/153). António Félix da Costa (93) se classe sixième avec André Lotterer (23) en P15.

Le prochain événement pour l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche est l’E-Prix de Rome les 15 et 16 juillet avec les courses 13 et 14 du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

