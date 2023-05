IMSA – Podium pour la Porsche 963, victoire de la 911 GT3 R à Laguna Seca

Porsche Penske Motorsport a décroché un nouveau podium dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2023. Au volant de la Porsche 963 n°6, le Britannique Nick Tandy et le Français Mathieu Jaminet se sont assurés la deuxième place de la quatrième manche à Laguna Seca. Dans la catégorie GTD, l’équipe cliente Kellymoss avec Riley a fait preuve d’inspiration pour remporter la victoire et la troisième place. La Porsche 911 GT3 R de Pfaff Motorsports a remporté la troisième place de la catégorie GTD-Pro.

Podium pour la Porsche 963

Nick Tandy et Mathieu Jaminet ont réussi à défendre leur avance au championnat des pilotes. Lors des deux courses IMSA consécutives en Californie, le duo de pilotes d’usine franco-britannique a obtenu plus de points que tout autre couple de pilotes : ils ont enchaîné leur victoire à Long Beach avec une deuxième place à Laguna Seca. Au classement des constructeurs, Porsche s’est hissé à la deuxième place. Porsche Penske Motorsport se classe également deuxième du championnat par équipe. Avant de décrocher un podium sur la piste proche du port de Monterey, l’équipe d’usine a dû surmonter de nombreux obstacles.

Sous un soleil et des températures fraîches, les deux prototypes hybrides alignés par Porsche Penske Motorsport ont abordé la course de 2h40 depuis la première ligne de la grille. Le premier revers est survenu juste après le départ : Matt Campbell a raté le point de freinage au volant de la voiture n°7 ayant réalisé la pole position et est retombé à la sixième place. Son coéquipier Jaminet a chuté à la troisième place en début de course. Après 20 minutes, le malheur est revenu pour Campbell. Après avoir pris contact avec une voiture GT, l’Australien s’est vu infliger une pénalité de drive-through, ce qui l’a relégué à l’arrière du peloton GTP. Lors d’un parcours jaune complet, il a remis la voiture n°7 à son coéquipier Felipe Nasr. La malchance a également tourmenté le Brésilien. Après un redémarrage, il a glissé hors de la piste et s’est écrasé dans les barrières avec le prototype de 680 ch. Les réparations lui ont coûté huit tours jusqu’au sommet. En conséquence, l’équipage Campbell/Nasr n’étaient plus en lice.

Pendant ce temps, à partir de la mi-course, la voiture sœur des vainqueurs de Long Beach a gravi les échelons. Nick Tandy a réalisé une performance impressionnante avec une conduite fougueuse, en particulier lors du dernier relais. Dans la phase finale, le pilote britannique et vainqueur absolu du Mans 2015 avec Porsche a tenté des dépassements audacieux, qui l’ont catapulté de la quatrième à la deuxième place à 20 minutes de la fin. Au drapeau, la voiture n°6 n’était qu’à 3,882 secondes de décrocher sa deuxième victoire de la saison.

« Nous avions les deux voitures sur la première ligne de la grille. Donc, la deuxième place de la course n’est pas ce que nous espérions. Nous nous sommes bien battus pour revenir avec la voiture numéro 6. Nous devons apprendre des choses qui nous sont arrivées aujourd’hui avec la voiture sœur. L’équipe a fait un excellent travail. Notre stratégie était prometteuse. Nous avons bien fait à Laguna Seca ce week-end. Notre succès est dû à des progrès constants. Les équipages de Porsche Penske Motorsport des deux côtés de l’Atlantique et tous les employés du centre de développement de Weissach y ont joué un rôle. C’était également formidable de voir comment JDC-Miller MotorSports s’est comporté lors de sa première sortie avec la Porsche 963. L’équipe apprend rapidement et progresse bien. Félicitations également aux équipes clientes GT de Porsche qui ont réussi. », a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche, résumant la situation.

La Porsche 963 de JDC-Miller MotorSports termine en septième position

La Porsche 963 engagée par l’équipe cliente JDC-Miller MotorSports a fait des débuts convaincants dans la catégorie GTP. L’équipe américaine est arrivée à Laguna Seca sans un seul kilomètre de test et a connu une courbe d’apprentissage abrupte pendant le week-end en Californie. Le Néerlandais de 19 ans Tijmen van der Helm et le spécialiste chevronné Mike Rockenfeller ont pris de l’ampleur au fil de la course et ont finalement terminé à une respectable septième place avec la voiture n°5.

« Cela a été mouvementé. Nous avons beaucoup appris sur la voiture, les pneus, les freins et bien plus encore. Nous ne suivons pas encore le rythme de la compétition, mais nous nous sommes régulièrement améliorés. Nous l’avons fait sur la distance et il n’y a pas une seule égratignure sur la voiture. », a déclaré John Church, copropriétaire de l’équipe.

La Porsche 911 GT3 R remporte la catégorie GTD, Pfaff Motorsports termine sur le podium

Les équipes clientes de Porsche ont pleinement profité des atouts de la nouvelle 911 GT3 R à Laguna Seca. Dans la catégorie GTD, le pilote amateur Alan Metni et le talentueux jeune Kay van Berlo ont remporté la victoire. Le Néerlandais, qui est soutenu par Porsche Motorsport North America, a jeté les bases de sa victoire avec la voiture n°91 dans le dernier relais. Dans le même temps, l’ancien pilote Porsche Junior Julien Andlauer a obtenu la troisième place dans la voiture sœur alignée par Kellymoss avec Riley. Le Français a partagé le cockpit avec Alec Udell. La voiture de Wright Motorsports a terminé sixième, la 911 GT3 R « Rexy » d’AO Racing arborant une livrée de dinosaure franchissant la ligne d’arrivée à la onzième place. Dans la catégorie GTD-Pro, Pfaff Motorsports a une nouvelle fois démontré ses prouesses. Malgré deux pénalités, l’Autrichien Klaus Bachler et le Français Patrick Pilet se sont hissés à la troisième place.

A venir

Porsche Penske Motorsport gagne du terrain au classement général du IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Au championnat des constructeurs et des équipes, Porsche se classe deuxième. Au classement des pilotes, Mathieu Jaminet et Nick Tandy ont désormais 25 points d’avance sur leurs plus proches rivaux. La cinquième manche de la série nord-américaine IMSA se disputera le 25 juin à Watkins Glen dans l’État américain de New York. Deux semaines avant cela, l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport alignera trois Porsche 963 au Mans arborant une livrée anniversaire à l’occasion de la 75e célébration de la marque de voitures de sport de Stuttgart. Les 10/11 juin, la course des 24 Heures du Mans fêtera ses 100 ans.

Résultats de la course

Catégorie GTP

1. Bourdais/van der Zande (F/NL), Cadillac #01, 102 tours

2. Tandy/Jaminet (UK/F), Porsche 963 #6, 102 tours

3. Derani/Sims (BR/UK), Cadillac #31, 102 tours

7. Rockenfeller/van der Helm (D/NL), Porsche 963 #5, 102 tours

9. Campbell/Nasr (AUS/BR), Porsche 963 #7, 94 tours

Catégorie GTD Pro

1. Juncadella/Gounon (E/F), Mercedes-AMG #79, 97 tours

2. Hawksworth/Barnicoat (Royaume-Uni/Royaume-Uni), Lexus #14, 97 tours

3. Bachler/Pilet (A/F), Porsche 911 GT3 R #9, 97 tours

Catégorie GTD

1. Metni/van Berlo (USA/NL), Porsche 911 GT3 R #91, 97 tours

2. Auberlen/Hull (USA/USA), BMW #97, 97 tours

3. Udell/Andlauer (USA/F), Porsche 911 GT3 R #92, 97 tours

6. Brynjolfsson/Hindman (USA/USA), Porsche 911 GT3 R #77, 97 tours

11. Jeannette/Priaulx (États-Unis/Royaume-Uni), Porsche 911 GT3 R #80, 97 tours

