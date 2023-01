Audi Tradition dévoile ses nombreux évènements et anniversaires en 2023

2023 est une année riche en évènements et anniversaires pour Audi Tradition comme les 25 ans de l’Audi TT, les 150 ans de NSU, les 40 ans d’Audi Sport, les 35 ans de l’Audi V8, les 45 ans d’Audi Motorsport ainsi que les 85 ans de l’accident et décès de Bernd Rosemeyer.

Le point culminant de l’année 2023 le 150ème anniversaire de la marque NSU, aujourd’hui disparue. Audi Tradition va célébrer ce triple jubilé en emmenant quelques modèles classiques NSU de sa collection pour des voyages et des événements, notamment en Allemagne.

La marque NSU, issue de Neckarsulm (l’un de berceaux automobiles allemand), a début ses activités en 1873 avec dix ouvriers et des machines à tricoter actionnées par une roue à aubes. Au fil des décennies, l’activité de NSU s’est diversifiée avec de nombreuses innovations techniques, passant à la fabrication de 2 roues (de la bicyclette à la moto) et d’automobiles. L’une des spécificités du constructeur automobile de Neckarsulm était le moteur rotatif Wankel, aujourd’hui toujours utilisé par Mazda.

De nombreux modèles NSU fêteront leur anniversaire en 2023 : NSU Wankel Spider (60 ans), NSU Quickly (lancée il y a 70 ans), NSU 6/30 (95 ans) et NSU 7/34 (95 ans).

Neckarsulm est également aujourd’hui le siège d’Audi Sport GmbH (anciennement quattro GmbH fondée en 1983) qui fêtera son 40e anniversaire en 2023.

L’autre anniversaire marquant concerne l’Audi TT qui célèbre ses 25 ans en 2023. Lancée en 1998, le coupé sportif aussi décliné en roadster a rapidement su conquérir une clientèle devenue fan à travers le monde de par son plaisir de conduire et son design puriste.

Le quart de siècle de l’Audi TT est étroitement lié à l’histoire d’Audi Hongrie, la filiale d’AUDI AG basée à Győr qui a fabriqué le TT (en collaboration avec l’usine d’Ingolstadt) tout comme une grande partie des moteurs de la marque aux quatre anneaux. Fondée à l’origine en février 1993, cette entité fêtera son 30ème anniversaire en 2023.

L’ensemble des anniversaires de l’année 2023 est visible dans la brochure « Dates d’anniversaire 2023 » (disponible en PDF à ce lien).

Comme chaque année, Audi Tradition participera à divers événements en Allemagne et à l’étranger comme le Goodwood Festival of Speed ​​(du 13 au 16 juillet), les Classic Days à Düsseldorf (du 4 au 6 août), le Donau Classic (du 22 au 24 juin) et le Heildeberg Historic (du 13 au 15 juillet) comme les deux rallyes de voitures classiques symboliques de la société d’Ingolstadt et de Neckarlsum.

L’Audi Museum Mobile participera à la Journée Internationale des Musées (21 mai) et à la Nuit des Musées (9 septembre).

Photos : Audi