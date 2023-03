La Porsche 963 parcourt plus de 2 600 kilomètres d’essais à Sebring

Les constructeurs, les équipes et les pilotes du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA utilisent le soi-disant Prologue pour leurs derniers préparatifs avant le début de la saison 2023. Les essais routiers se sont déroulés sur deux jours au Sebring International Raceway pour Porsche avec sa nouvelle 963 hybride LMDh.

L’équipe WEC de Porsche Penske Motorsport a terminé les préparatifs de la première sortie du nouveau prototype hybride 963 en Championnat du Monde d’Endurance. Lors du prologue FIA WEC au Sebring International Raceway, les deux voitures de course de 680 ch (500 kW) de la nouvelle catégorie supérieure des hypercars ont parcouru plus de 2 600 kilomètres. La priorité au cours des deux journées d’essais était de tester les pneus et de trouver la meilleure configuration possible pour l’ouverture de la saison à venir, qui se tiendra au même endroit le 17 mars. Dans la catégorie GTE-Am, les équipes clientes ont réalisé des performances impressionnantes avec la Porsche 911 RSR, réalisant des temps au tour rapides sur de longues distances.

Les essais de samedi et dimanche se sont déroulés dans des conditions météorologiques parfaites. Le soleil brillait sur le circuit notoirement cahoteux au milieu de l’État américain de Floride, avec des températures estivales de l’air atteignant environ 30 degrés Celsius. L’équipe WEC de Porsche Penske Motorsport a utilisé les conditions idéales pour recueillir autant d’informations que possible sur les deux composés de pneus Michelin, la configuration et la stratégie de course. Dans les résultats combinés des quatre séances d’essais, les deux Porsche 963 avec les numéros de départ 5 et 6 ont terminé quatrième et cinquième.

« Notre équipe FIA WEC est toute nouvelle et très forte. L’équipe a fait un excellent travail. Lors de nos tests au Portugal le mois dernier, cet équipage s’est réuni et a utilisé le nouvel équipement pour la première fois. Tout a parfaitement cliqué. Ensuite, nous sommes allés directement en Floride. Dans l’ensemble, le prologue a été extrêmement chargé et difficile pour nous. Nous n’avons pas eu de problèmes majeurs avec les voitures, mais nous en avons rencontré quelques-uns mineurs. Cela signifiait que nous devions travailler tard dans la nuit. Nous avons quand même réussi à couvrir beaucoup de distance et à obtenir des informations importantes pour la course. Nous devons encore travailler sur les détails les plus fins de notre voiture. Bien que nous puissions être tranquillement confiants quant aux temps de test, je ne pense pas que quiconque visait les meilleurs temps dans le prologue. », a raconté Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

Dans la catégorie GTE-Am, dans laquelle la 911 RSR couronnée de succès sera engagée pour la dernière fois cette année, les équipes partenaires de Porsche ont réalisé des performances impressionnantes les deux jours. Samedi, la nouvelle équipe cliente des Iron Dames a fait tourner les têtes avec les meilleurs temps dans les deux sessions grâce aux pilotes Rahel Frey (Suisse), Michelle Gatting (Danemark) et Sarah Bovy (Belgique). Marquant les positions trois et cinq dimanche, le trio rapide a recueilli des informations importantes pour la manche d’ouverture de la saison à Sebring. La voiture sœur alignée par Iron Lynx a obtenu la cinquième place dans les résultats combinés. Les Porsche 911 RSR engagées par GR Racing et Project 1 ont dominé les feuilles de temps du classement GTE-Am lors des deux sessions de dimanche. Au volant de la 911 RSR de Project 1, l’Italien Matteo Cairoli, ancien Porsche Junior, a réalisé le meilleur chrono du week-end. Les deux pilotes 911 de Proton Competition ont également atteint les premières places.

Au cours des deux jours de test, les véhicules Porsche 963 ont affronté pour la première fois la concurrence dans la catégorie des hypercars. Les rivaux de cette année dans la lutte pour la victoire au classement général du Championnat du monde d’endurance sont Ferrari, Toyota, Cadillac, Peugeot, Vanvall et Glickenhaus. Les 1 000 milles de Sebring débutent vendredi prochain (17 mars) et ouvrent la saison 2023. Dès le lendemain, la deuxième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar commence au Sebring International Raceway. La course traditionnelle de 12 heures aura lieu pour la 71ème fois le samedi 18 mars.

Commentaires des pilotes sur le prologue

Frédéric Makowiecki (Porsche 963 #5) : « C’était super de se faire une idée de la concurrence dans la catégorie hypercar. Nous avons beaucoup appris sur notre nouvelle voiture pendant le prologue. Avec ces informations, nous devons maintenant tirer le meilleur parti de ce qui est possible. En FIA WEC, la meilleure utilisation des pneus est souvent la clé du succès. Voyons ce que nous pouvons faire dans ce domaine. Nous avons collecté une grande quantité de données qu’il nous faut maintenant analyser avant le départ de la course. »

André Lotterer (Porsche 963 #6) : « C’est excitant pour moi d’être de retour en FIA WEC. Enfin de retour à l’ancien paddock familier. Je reconnais beaucoup de visages. Cependant, la concurrence est très différente. La nouvelle ère des hypercars commence avec de nombreuses voitures qui se disputent la classe supérieure. Pendant le prologue, nous nous sommes préparés pour la première course. Tout n’a pas fonctionné parfaitement, mais nous progressons. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. La concurrence est très forte et le premier tour ne sera pas facile pour nous. »

Sarah Bovy (Porsche 911 RSR #85) : « Nous sommes très satisfaits de la voiture. Cela nous convient vraiment bien. Michelle, Rahel et moi avons travaillé à l’amélioration systématique de nos performances. Nous avons également essayé de maintenir un rythme régulier sur les longs relais. Nous nous amusons beaucoup dans la Porsche 911 RSR et nous attendons vraiment ce week-end avec impatience. Voyons à quoi ressemble la concurrence. Nos attentes sont élevées. Notre objectif est de remporter notre première victoire de classe cette année. »

Matteo Cairoli (Porsche 911 RSR #56) : « Nous n’avions pas encore trouvé les bons réglages pour notre Porsche 911 RSR samedi, mais tout s’est beaucoup mieux passé dimanche. Nous avons marqué la première place le matin. Cela ne veut pas dire grand-chose mais ça fait quand même du bien. Je suis sûr que tout le monde joue ses cartes près de sa poitrine. Ce n’était qu’un test. La semaine de course commence mercredi. Nous ferons de notre mieux et nous voulons lancer la saison avec une victoire de classe. »

