Europa-Park et Bugatti Rimac lancent une nouvelle attraction inspirée par l’énergie

Bugatti Rimac s’associe à Europa-Park, le plus grand parc à thème d’Allemagne et huit fois lauréat du Golden Ticket Award du meilleur parc d’attractions, dans le cadre d’une expansion révolutionnaire qui rendra hommage à l’esprit d’innovation et d’entreprise. La nouvelle zone du parc, dédiée à la Croatie, ouvrira ses portes en 2024 et deviendra la plus grande zone d’Europa-Park, mettant en avant le thème de l’énergie en collaboration avec Bugatti Rimac. Les nouvelles montagnes russes cette zone croate s’appelleront Voltron Nevera powered by Rimac.

La nouvelle zone d’Europa-Park rend hommage à Nikola Tesla, l’inventeur d’origine croate qui a marqué le monde comme peu d’autres l’ont fait. Mate Rimac cite son compatriote Nikola Tesla comme l’une des grandes sources d’inspiration qui l’ont poussé à explorer l’utilisation de moteurs et de batteries électriques dans les voitures de course. Aujourd’hui, le groupe Rimac est réputé pour son hypercar entièrement électrique – Nevera – et son entreprise Rimac Technology, qui fournit des technologies d’électrification de haute performance aux constructeurs automobiles mondiaux.

Le point central de cette collaboration sera le dévoilement de « Voltron Nevera powered by Rimac », dont l’ouverture est prévue en 2024. Ces montagnes russes seront les premières grandes montagnes russes du parc depuis 12 ans et constitueront l’une des montagnes russes les plus avancées d’Europa-Park.

La ville enchanteresse de Hvar, en Croatie, a joué un rôle clé dans cette collaboration, étant l’une des régions qui a inspiré MACK One, la force motrice à l’origine d’idées uniques au sein du groupe Mack. Hvar, qui a fortement influencé le thème de la Croatie, est un élément central de la progression européenne de Rimac, la Nevera ayant été récemment présentée dans le centre de la ville de Hvar.

Les moteurs de la collaboration entre Europa-Park et Rimac, Mate Rimac et Michael Mack, sont deux figures clés de l’esprit d’entreprise. La carrière de Mate Rimac l’a conduit à créer une entreprise de renommée mondiale évaluée à plus de 2 milliards d’euros, dont le siège se trouve près de Zagreb, en Croatie. De même, fils du fondateur d’Europa-Park, Roland Mack, le dévouement et la vision de Michal Mack ont joué un rôle déterminant dans le succès du parc. Son épouse, Miriam Mack, est originaire de Croatie et son héritage a constitué une autre source d’inspiration pour la nouvelle zone thématique.

Mate Rimac, Fondateur et PDG du groupe Rimac, a déclaré : « Depuis les débuts du groupe Rimac, notre identité croate est au cœur de l’entreprise. La maison du groupe Rimac sera toujours en Croatie, et la plupart de nos activités sont inspirées par ce pays. C’est un honneur pour notre entreprise d’être représentée de manière aussi significative à Europa-Park, et nous sommes impatients de présenter nos premières innovations aux visiteurs du monde entier. Mais l’ajout du manège Voltron Nevera n’est que la première étape de notre partenariat, et à mesure que nous nous développerons, notre relation avec Europa-Park se développera également. »

Michael Mack, PDG d’Europa-Park, a ajouté : « Cette coopération est parfaite. Personne ne pouvait être mieux placé que Mate Rimac et son équipe pour cela, car l’entreprise est 100% authentique. Il est important pour Europa-Park de s’efforcer d’établir des partenariats sur un pied d’égalité. C’est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement de cette collaboration. Cette coopération réunit également une jeune génération qui sort des sentiers battus. Nous sommes unis par notre esprit d’entreprise, notre passion pour l’accélération et notre relation particulière avec la Croatie. Ma femme Miriam est originaire de ce pays, et j’ai pu y rencontrer beaucoup de gens formidables. Elle nous a beaucoup inspirés pour la mise en œuvre de la nouvelle thématique croate. Le fait que notre nouveau partenaire de coopération soit également originaire de Croatie me rend très fier. »

Photos : Rimac