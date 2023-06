Ouverture de la première concession Lamborghini en Norvège

Automobili Lamborghini renforce sa présence dans le nord de l’Europe avec l’ouverture de son premier showroom en Norvège. L’inauguration de Lamborghini Oslo a mis en avant la nouvelle Revuelto à moteur V12 hybride. Stephan Winkelmann (PDG de Lamborghini) et Federico Foschini (directeur des ventes et du marketing) ainsi que le représentant de la concession Nils Tronrud, président du groupe XPND et de Lamborghini Oslo, ont participé à l’événement d’Automobili Lamborghini.

« 2023 est une année très spéciale pour Automobili Lamborghini, avec la célébration du 60e anniversaire de la marque et le lancement de notre première supercar V12 hybride rechargeable PHEV. L’ouverture du premier showroom en Norvège est significative pour nous mais aussi pour nos futurs clients qui découvriront notre marque, nos valeurs et nos super voitures de sport. Nous sommes très heureux de présenter la Lamborghini Revuelto à la Norvège, suite à l’accueil chaleureux et aux commandes qu’elle a déjà recueillis sur d’autres marchés. », a déclaré Winkelmann.

« En tant qu’entrepreneur et carguy avec l’équipe, nous sommes extrêmement fiers et nous nous sentons privilégiés de représenter Lamborghini sur le marché norvégien. Je me souviens encore de l’époque où, dans mon enfance, je jouais aux cartes de voiture avec mes amis et apprenais les détails techniques et les caractéristiques de conception de la toute première super-voiture : l’emblématique Lamborghini Miura. Être ici, ouvrir notre showroom tout en admirant côte à côte la nouvelle Revuelto et la Miura est pour moi un rêve devenu réalité. », a déclaré Nils Tronrud.

L’événement d’ouverture a vibré au rythme d’un show spécial préparé par le célèbre groupe norvégien Kickslip et DJ Boge. Ce fut également l’occasion pour l’artiste local Nicolay Aamodt de présenter la peinture spéciale unique célébrant le 60e anniversaire d’Automobili Lamborghini, inspirée du design et des couleurs des modèles les plus emblématiques de la marque. Les 150 invités ont eu l’occasion de découvrir la gamme actuelle de super voitures de sport, y compris l’Huracan Sterrato qui a récemment eu son lancement dynamique à Chuckwalla, aux États-Unis. Une célébration du passé et de l’avenir d’Automobili Lamborghini a été présentée dans le showroom de 390 mètres carrés : la Lamborghini Miura, anciennement propriété de Frank Sinatra, qui a été spécialement reconnue lors du concours célébrant le 50e anniversaire de Lamborghini en 2013, a été présentée avec la nouvelle Lamborghini Revuelto.

L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) est la plus grande des trois régions Lamborghini (qui comprennent les Amériques et l’Asie-Pacifique) en termes de volumes, et comprend à ce jour 32 marchés, dont la Norvège, sur un total de 53 dans le monde. Après le record de ventes atteint en 2022, avec plus de 9 200 voitures livrées dans le monde, la stratégie d’Automobili Lamborghini comprend la poursuite du développement du réseau de la marque. Dans la région EMEA, où les ventes ont augmenté de 7% en 2022 par rapport à 2021, Automobili Lamborghini est désormais représentée par 78 showrooms.

Photos : Lamborghini