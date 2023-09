Exposition State of the ArTT – 25 ans de l’Audi TT

La marque aux quatre anneaux a célébré le 25e anniversaire de l’Audi TT en 2023. Cette icône du design a été mise à l’honneur lors de l’exposition estivale « State of the ArTT » qui s’est tenue du 24 Juillet au 24 Septembre 2023 à l’Audi museum mobile à Ingolstadt. Pour l’occasion, Audi Tradition a sorti de ses réserves de très nombreux modèles incluant des concept cars ainsi que des voitures de course.

Les origines du terme TT viennent du « Tourist Trophy », une célèbre course de moto ayant lieu depuis des décennies sur l’île de Man. Il s’agit de l’un des événements du sport automobile les plus anciens et les plus spectaculaires au monde où NSU et DKW ont connu un grand succès avec leurs motos.

Tout a commencé avec la NSU Rennfox de 1954, la moto qui a remporté le Ulster TT. Elle a ensuite donné son nom à des modèles NSU : la motocyclette NSU Quickly TT et la voiture NSU Prinz 1000 TT (aussi nommée NSU TT) avec son moteur positionné à l’arrière.

Audi a repris en 1995 ces deux lettres mythiques pour nommé un concept car en 1995, dévoilé à au salon IAA de Francfort : l’Audi TT Coupé. Ce showcar a suscité un énorme engouement de la part du public et de la presse automobile. Fin 1995, la décision a été prise par la marque aux quatre anneaux de produire ce véhicule en série dans une version très proche.

Trois années plus tard en 1998, Audi a fait sensation en faisant descendre les Champs Élysées à Paris quelques modèles d’Audi TT Coupé de série qui a été dévoila au Mondial de l’automobile de la même année.

25 ans plus tard, l’Audi TT reste très appréciée et a su garder ses gênes. Elle est toujours considérée comme une œuvre d’art sur roues.

Afin de célébrer cet anniversaire, le musée Audi à Ingolstadt a mis en valeur cette icône automobile qui a connu trois générations et divers déclinaisons, notamment via des concept cars.

La visite débute au rez-de-chaussée par l’Audi TT Shooting Brake Concept de 2005, exposée aux côté de la moto de course NSU Rennfox Type Delphin qui a remporté la course Ulster TT de 1954 avec au guidon Rupert Hollaus. C’est par cette moto que l’histoire du TT a débuté chez NSU et Audi.

Basée au premier étage du musée, l’exposition « State of the ArTT » a regroupé 15 modèles colorés, parfois spéciaux et exclusifs, représentant les trois générations :

– Audi TT Coupé concept de 1995

– ABT Audi TT-R de 2000

– Audi TT Coupé 1.8 de 2001

– Audi TT RS Coupé prototype à moteur V6 biturbo du RS 4 Avant B5 de 2001

– Audi TT Coupé 3.2 quattro de 2004

– Audi TT quattro sport de 2005

– Audi TTS Pikes Peak « Shelly » de 2009

– Audi TT ultra quattro de 2009

– Audi TT RS VLN de 2011

– Audi TT RS Coupé de 2013

– Audi TT ultra quattro concept de 2013

– Audi TT quattro sport concept de 2014

– Audi TT offroad concept de 2014

– Audi TT Sportback concept de 2014

– Audi TT Cup victorieuse de 2017 avec Philip Ellis

Diverses bornes numériques interactives présentaient chaque génération des Audi TT, avec des photos de presse ainsi que des croquis de design.

En plus de l’exposition temporaire, deux autres modèles étaient présents. L’Audi TT RS 40 Jahre quattro de 2020 a été conçu afin de célébrer les 40 ans du quattro et se pare d’une teinte blanche avec une décoration rappelant les couleurs d’Audi Sport dans les années 1980. Cette voiture unique était exposée dans un conteneur transparent devant le musée, côté rue.

Un second véhicule était présent dans le hall du bâtiment Markt und Kunde : une Audi TT Roadster 45 TFSI rouge.

