Hausse de 23,6% des livraisons de modèles électriques VW en 2022

Volkswagen poursuit résolument sa transition vers l’électromobilité. L’entreprise a livré près de 330 000 modèles entièrement électriques (véhicules à batterie – BEV) dans le monde, un chiffre en hausse de 23,6% en glissement annuel. Globalement, le nombre de véhicules de la marque Volkswagen livrés, tous types de motorisation confondus, est légèrement en deçà du chiffre affiché l’année dernière, en raison des contraintes qui pèsent sur la chaîne logistique. En 2022, Volkswagen a livré 4,56 millions de véhicules (- 6,8%) dans le monde. Le carnet de commandes affiche cette année encore un niveau particulièrement élevé. En Europe, près de 640 000 clients ont passé commande pour des modèles Volkswagen (+18 %), tous types de motorisation confondus.

Imelda Labbé, membre du Directoire de Volkswagen en charge du Marketing, des Ventes et de l’Après-vente, a déclaré : « En 2022, nous réalisons une remarquable performance en termes de livraison, malgré des difficultés d’approvisionnement persistantes. La nette croissance des livraisons de modèles électriques (BEV) atteste de l’attractivité de notre gamme de produits, confirmant que nous sommes sur la bonne voie pour devenir la marque la plus prisée dans le domaine de la mobilité durable. » La feuille de route de l’entreprise a été fixée : avec sa stratégie ACCELERATE, Volkswagen accélère le développement et le déploiement de son offre dans l’électromobilité en lançant dix nouveaux modèles électriques d’ici 2026. Volkswagen est d’ores et déjà le constructeur proposant la plus vaste gamme de véhicules électriques. D’ici 2026, la marque entend proposer une offre adaptée sur chaque segment, du modèle électrique d’entrée de gamme à un prix inférieur à 25 000 € à un modèle haut de gamme, le VW ID.7.

L’ID.4 : numéro 1 mondial parmi les modèles électriques de Volkswagen

Les modèles Volkswagen entièrement électriques de la gamme ID. remportent un franc succès sur le marché automobile mondial. En 2022, le modèle ID.4 a été livré à quelque 170 000 exemplaires dans le monde, s’affirmant ainsi comme le numéro 1 mondial parmi les véhicules électriques du Groupe Volkswagen.

En Chine, le plus vaste marché de la marque, Volkswagen a plus que doublé ses livraisons de modèles entièrement électriques de la gamme ID., avec au total 143 100 exemplaires de l’ID.3, de l’ID.4 et de l’ID.6 en 2022 (+102,9%).

L’Amérique du Nord affiche également une nette hausse de ses ventes : dans cette région, l’entreprise a livré au total 22 700 exemplaires de l’ID.4 (+27,7%).

L’ID.4 est également la voiture la plus vendue en Suède (près de 8 900 exemplaires), tous types de motorisation confondus. Ainsi, pour la troisième année consécutive, c’est un modèle de la gamme ID. qui remporte ce titre (2020 : ID.3 ; 2021 : ID.4).

Développement de l’électromobilité : livraison de plus de 580 000 véhicules basés sur la plateforme MEB

Volkswagen a d’ores et déjà franchi une première étape majeure de son programme de développement de l’électromobilité. Depuis la toute première livraison à un client d’un modèle ID.3 en septembre 2020, Volkswagen a livré plus de 580 000 modèles de la gamme ID. dans le monde entier. Sur le plan technique, les modèles ID. sont tous conçus à partir de la plateforme électrique modulaire MEB. Début janvier 2023, à l’occasion du salon CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Volkswagen a dévoilé sous un camouflage spécial le tout nouveau modèle de la gamme ID., une berline baptisée ID.7, qui permet à Volkswagen de faire entrer sa gamme électrique sur le segment à fort volume des berlines premium.

La tendance SUV se confirme

Malgré une conjoncture difficile, Volkswagen a livré à ses clients près de 4,56 millions de véhicules (-6,8%), tous types de motorisation confondus.

Le segment des SUV est celui qui enregistre la plus forte croissance. L’entreprise s’est attachée à adapter son portefeuille en conséquence. Les SUV représentent aujourd’hui 45% (+4%) du nombre total de modèles livrés par l’entreprise. Aux États-Unis, plus de 80% des livraisons Volkswagen relèvent de ce segment. En Europe, le T-Roc est le modèle le plus vendu sur le segment des SUV.

Pour 2023, Volkswagen anticipe une nouvelle année volatile et difficile en raison de la persistance des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs. L’entreprise table toutefois sur une amélioration progressive de la situation de la chaîne logistique et sur une stabilisation de la production au fur et à mesure de l’année. « Nous faisons tout notre possible pour continuer à réduire les délais de livraison à nos clients et ramener le volume de notre carnet de commandes à un niveau normal aussi vite que possible. », a souligné Imelda Labbé, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes.

Photos : Volkswagen