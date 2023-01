Porsche lance la nouvelle ère de la Formule E avec la 99X Electric Gen3 au Mexique

Avec la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3, Porsche débutera la saison 9 du championnat du monde de Formule E lors de l’E-Prix de Mexico le 14 janvier 2023. La course d’ouverture à l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico marque un tournant pour la Formule E : les nouvelles voitures de troisième génération (Gen3) utilisées pour la première fois sont une étape importante vers encore plus d’efficience et de durabilité pour la série de courses électriques innovantes.

En ce début de nouvelle saison, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E revient sur le site de son plus grand succès : l’année dernière, elle en a célébré un formidable sur l’exigeant circuit du Grand Prix, qui passe en partie par le légendaire stade de baseball Foro Sol gagner. Pascal Wehrlein, qui a décroché la pole position et la première victoire de Porsche en Formule E, sera de nouveau de la partie cette fois avec la Porsche 99X Electric Gen3 n°94. Son nouveau coéquipier António Félix da Costa, champion de Formule E 2019/2020, dispute sa première course pour le constructeur de voitures de sport dans la Porsche 99X Electric Gen3 numéro 13.

Au total, quatre Porsche 99X Electric Gen3 sont au départ sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. L’équipe Porsche utilise deux des voitures de course électriques développées à Weissach, et Avalanche Andretti veut en utiliser deux autres pour se battre pour des victoires et des titres en tant que première équipe cliente de Formule E de Porsche. Les pilotes réguliers de l’équipe fondée par l’icône du sport automobile américain Michael Andretti sont Jake Dennis et André Lotterer.

Les nouvelles voitures Gen3, qui font leurs débuts au E-Prix de Mexico, marquent le début d’une nouvelle ère pour la Formule E. La Porsche 99X Electric Gen3 et ses concurrents sont les voitures de course électriques les plus rapides, les plus légères, les plus puissantes et les plus efficicaces jamais construites. Puisque les onze équipes de Formule E démarrent toutes la nouvelle saison avec plus ou moins le même niveau technique, Florian Modlinger, Responsable du projet Formule E chez Porsche, s’attend à des courses passionnantes et âprement disputées : « Les cartes du championnat du monde vont être rebattues avec ces voitures. »

Questions et réponses sur l’E-Prix de Mexico

Dans quelle mesure Porsche est-elle bien préparée au départ du Mexique et quelle est l’importance d’un début de saison réussi ?

Florian Modlinger : « Venant de la saison 8, la préparation a été très laborieuse. Nous n’avons eu que peu de temps pour faire connaissance et optimiser notre nouvelle voiture sur la piste de course. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits du développement et sommes bien préparés pour le Mexique. Nous ne saurons où nous en sommes en termes de performances qu’après les qualifications. Un bon début de saison est toujours extrêmement important. Mieux vous commencez une saison, plus vous avez de chances de générer un élan positif et de surfer sur une vague émotionnelle qui vous mènera vers de nouveaux succès. »

L’année dernière, Porsche a célébré son premier succès en Formule E au Mexique. Qu’est-ce que cela signifie pour l’équipe – plus de pression ou plus de confiance ?

Florian Modlinger : « L’équipe a montré de quoi elle était capable avec le doublé. Nous devons être plus cohérents avec cette performance à l’avenir. Nous entrons au Mexique avec confiance et optimisme. Nous voulons gagner à nouveau cette saison et nous battre pour le titre de champion du monde jusqu’au bout. »

Dans quelle mesure attendez-vous le début de la saison après la longue pause et où voyez-vous l’équipe après la répétition générale à Valence ?

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (#94) : « J’ai vraiment hâte de pouvoir courir à nouveau et de rivaliser avec les autres équipes. Notre nouvelle voiture a beaucoup de potentiel. Mais nous n’en sommes qu’au tout début. Nous avons fait face à de nombreux défis lors des essais de Valence car beaucoup de choses sont nouvelles avec les voitures Gen3, comme un deuxième groupe motopropulseur. Le fabricant de pneus est également nouveau. Mais en même temps, cela nous ouvre de nombreuses opportunités d’amélioration. Je m’attends à ce que nous fassions de grands progrès au fil de la saison. »

Comment se passe la collaboration avec votre nouveau coéquipier António Félix da Costa ?

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (#94) : « Nous avons une très bonne relation. Nous nous connaissons depuis longtemps et avons couru l’un contre l’autre en Formule 3 et en DTM. Je suis très heureux qu’il soit mon coéquipier maintenant. Travailler avec lui se passe très bien. Il est le pilote avec le plus d’expérience en Formule E. Ensemble, nous ferons tout pour faire avancer l’équipe encore plus loin. »

Avant votre première course pour Porsche : comment se sent la nouvelle 99X Electric Gen3 et êtes-vous confiant quant à cette première ?

António Félix da Costa, pilote d’usine Porsche (#13) : « Cela a toujours été mon rêve de piloter pour Porsche. J’aime cette excitation de pré-saison et je suis super excité. Avec cette marque il n’y a qu’un seul objectif : gagner des courses. Je suis détendu à propos de ma première course au Mexique. C’est la façon dont nous terminons la saison qui compte, pas la façon dont nous la commençons. Je suis content de ma nouvelle voiture. Je pense que nous sommes définitivement compétitifs avec cela. »

Avec actuellement 96 courses de Formule E, vous êtes l’un des pilotes les plus expérimentés dans le domaine. Comment pouvez-vous aider l’équipe avec cette vaste expérience?

António Félix da Costa, pilote d’usine Porsche (#13) : « Ça vient tout seul. J’y suis depuis la première course de Formule E. J’ai mis cette expérience sur la table et laissé l’équipe décider quoi en faire. Nous avons une excellente équipe d’ingénieurs et toutes les opportunités de progresser vers le sommet. Cela dépendra de la façon dont nous utiliserons ces opportunités. Mon objectif en tant que pilote est clair : je veux gagner des courses et le championnat. Je ne peux pas dire où nous en sommes pour le moment, mais c’est notre objectif. »

Le parcours

L’Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico commémore les légendes mexicaines de la course Pedro et Ricardo Rodriguez. La Formule E dispute sa course d’ouverture de la saison 9 sur une version du circuit du Grand Prix raccourci à 2,628 kilomètres et situé à une altitude de 2 285 mètres. C’est le circuit le plus haut de Formule E et l’un des plus rapides. Au bout de la ligne droite arrière avec la nouvelle chicane, la section intérieure unique du légendaire stade de baseball Foro Sol est particulièrement exigeante. Il y a 19 courbes au total. Il y a de la place pour 40 000 spectateurs dans les tribunes, qui créent une bonne ambiance avec leur enthousiasme pour le sport automobile.

Avec le Taycan Turbo S entièrement électrique, Porsche fournit à nouveau la voiture de sécurité officielle cette saison, soulignant ainsi l’importance de la Formule E pour Porsche Motorsport. La peinture saisissante intègre les couleurs des onze équipes en compétition ainsi que celles de la FIA et de la Formule E. Le design symbolise l’engagement commun envers l’avenir de la course automobile 100% électrique ainsi que des valeurs sociales telles que la diversité et la communauté.

Photos : Porsche