2022 : une année record pour Automobili Lamborghini

Pour Automobili Lamborghini, l’année qui vient de s’achever a été pleine de jalons et de distinctions qui marquent la croissance constante de l’entreprise : le résultat d’une feuille de route et d’une stratégie qui, comme le démontrent les derniers chiffres, s’avèrent avoir du succès. L’entreprise basée à Sant’Agata Bolognese poursuit sa croissance, atteignant un nouveau record de ventes avec plus de 9 000 voitures.

Lamborghini continue de confirmer des tendances positives suite à l’impact inévitable de la pandémie qui a touché presque toutes les industries. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a poursuivi sa croissance impressionnante non seulement en termes de ventes, mais aussi par les récompenses et certifications reçues, qui démontrent l’engagement de Lamborghini dans les différents contextes dans lesquels elle opère, de la durabilité aux ressources humaines.

En termes de chiffres, Automobili Lamborghini continue de battre des records et a également enregistré pour 2022 les meilleurs chiffres de vente de tous les temps. En fait, l’entreprise a livré 9 233 voitures dans le monde, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Notre tendance à la croissance et au développement se poursuit, et cela montre que notre direction est solide et que nos choix sont judicieux. C’est le produit d’évaluations collectives bien définies qui peuvent produire des résultats cohérents et concrets. Nous avons su gérer avec soin et minutie une prise de commandes extraordinaire, en poursuivant une stratégie claire avec pour objectif premier de maintenir une croissance maîtrisée afin de protéger l’exclusivité de notre marque. 2023 va être une année de défis et de changements que nous sommes prêts à affronter en nous dépassant toujours. Nous avons maintenant la possibilité de nous concentrer sur nos prochains objectifs également grâce à une liste d’attente de 18 mois, ce qui nous permet d’envisager l’avenir et les objectifs à venir avec confiance. »

Une nouvelle accélération de cette trajectoire aura lieu en 2023, lorsque les premières voitures hybrides seront produites et que Lamborghini entrera dans la deuxième phase de notre programme Direzione Cor Tauri : une feuille de route stratégique dévoilée en 2021 qui implique l’investissement le plus élevé jamais réalisé dans l’histoire de l’entreprise (1,8 milliard d’euros sur cinq ans) assurant la transition hybride puis le passage au véhicule tout électrique.

Dans toutes les macro-régions, le signe était clairement positif, maintenant une distribution homogène et cohérente, l’Asie enregistrant +14%, suivie de l’Amérique avec +10% et enfin de l’EMEA avec +7% par rapport à 2021. Les ventes, dans presque tous les marchés clés, ont battu tous les records. C’est aussi grâce à la grande notoriété dont jouit la marque à l’international, le nombre de revendeurs passant de 173 à 180 en un an seulement et avec une présence dans 53 pays différents.

Les États-Unis restent au premier rang (2 721 voitures livrées, en hausse de 10% par rapport à l’année précédente), suivis par la Chine continentale, Hong Kong et Macao (1 018 voitures livrées, en hausse de 9% par rapport à l’année précédente), l’Allemagne (808 voitures livrées, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente), au Royaume-Uni (650 voitures livrées, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente) et au Japon (546 voitures livrées, en hausse de 22% par rapport à l’année précédente).

En termes de modèles, le succès de l’Urus se confirme (5 367 unités livrées, en hausse de 7% sur 2021), suivi d’une progression impressionnante de l’Huracán (3 113 unités livrées, en hausse de 20% sur 2021) et l’Aventador avec 753 unités livrées, atteignant la fin de sa production en septembre 2022.

En termes de produit, 2022 a été une année pleine de nouveautés, à commencer par le lancement de l’Huracán Tecnica en avril 2022, qui consolide le niveau d’expertise que Lamborghini a atteint dans le domaine du design et de l’ingénierie. La voiture à propulsion à moteur V10 condense le plaisir et la dynamique de conduite d’un Huracán STO dans un nouveau look plus élégant adapté à un usage quotidien avec l’ajout d’améliorations aérodynamiques visant à améliorer les performances, la stabilité et la facilité d’utilisation sur route et sur piste. Novembre a vu un autre dévoilement du V10 de l’Huracán Sterrato, la première super voiture de sport conçue pour offrir le plaisir de conduite ultime loin des routes conventionnelles sur des surfaces meubles, dans une combinaison totalement unique.

L’année dernière a également été très importante pour l’Urus, avec l’entrée de deux nouveaux modèles. Lors de l’événement The Quail, A Motorsports Gathering qui s’est tenu en Californie en août 2022, Automobili Lamborghini a dévoilé le tout nouveau Urus Performante, qui met l’accent sur la sportivité et la performance en se concentrant sur un design qui met en valeur ses incroyables capacités sur la route, sur la piste et en tout-terrain. Le nouveau Super SUV affiche une puissance de 666 ch et une réduction de poids de 47 kg, ce qui lui vaut un rapport poids/puissance de 3,2, le meilleur de sa catégorie. L’Urus Performante a également battu le record d’un SUV de série sur la piste Pikes Peak International Hill Climb, établissant le meilleur temps de tous les temps avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et une distance de freinage de 100 à 0 km/h de 32,9 m. En septembre 2022, Automobili Lamborghini a lancé sur le marché l’Urus S, le dernier successeur de l’Urus. Le Lamborghini Urus S offre plus de puissance combinée à une polyvalence et un design sans précédent, consolidant le concept de Super SUV dans le segment des voitures de luxe. Son moteur V8 biturbo délivre une puissance de 666 ch, égale à celle de la Performante mais introduisant des raffinements sophistiqués spécifiques dans la conception, avec une augmentation significative des options en termes de couleurs et de finitions pour les roues, les packs de style et l’intérieur et détails extérieurs.

L’année écoulée a également été une période de grand succès en termes de prix reçus par la Maison de Sant’Agata. Certaines des reconnaissances les plus significatives concernent les employés et l’activité RH, comme le Top Employer Italy, reçu pour la neuvième année consécutive et attestant des meilleures pratiques de bien-être des entreprises promues depuis des années en plaçant les personnes au centre de l’entreprise. Dans le domaine des ressources humaines, une autre reconnaissance est venue de la certification IDEM, en tant que première entreprise certifiée dans le secteur automobile en Italie pour son engagement en faveur de l’égalité des sexes. En novembre 2022, l’entreprise a également renouvelé son projet DESI (Dual Education System Italy), qui en est à sa cinquième année, conçu pour former de jeunes étudiants dans le but de les transformer en techniciens qualifiés pour le district technologique de Motor Valley et Lamborghini lui-même. Les étudiants participants ont la possibilité d’acquérir des compétences techniques et professionnelles hautement qualifiées et innovantes, ainsi que d’obtenir un diplôme d’enseignement professionnel en cinq ans grâce à l’approche combinée des cours théoriques en classe et des expériences d’apprentissage en entreprise.

Automobili Lamborghini a également eu la grande satisfaction d’avoir reçu, pour la deuxième année consécutive, le « Green Star Award », qui récompense l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable.

À la lumière des nombreuses initiatives, investissements et efforts que l’entreprise met en pratique quotidiennement pour améliorer la qualité de la planète, ce prix la reconnaît comme l’une des entreprises les plus durables d’Italie.

Photos : Lamborghini