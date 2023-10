e-tron on track – Réunion des voitures de courses électriques d’Audi

Ils sont synonymes d’efficacité et de passion à parts égales : cinq modèles Audi de haute performance, destinés à la course automobile, incarnent le passé, le présent et le futur de l’électrification des courses automobiles. En effet, la marque a fait partie des pionniers en 2012 lorsqu’elle a commencé à électrifier ses moteurs en course. Ainsi l’Audi R18 e-tron quattro du Mans, la monoplace de Formule E e-tron FE07, le prototype RS Q e-tron du Rallye Dakar, et les deux concept cars e-tron Vision Gran Turismo et S1 e-tron quattro Hoonitron se sont rencontrées pour la première fois. Tom Kristensen, neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans, a rencontré les trois pilotes Audi actuels du programme Dakar pour constater les progrès réalisés.

Les cinq modèles réunis pour la première fois chez Audi Sport à Neubourg-sur-le-Danube surprennent même les pilotes de course les plus chevronnés. Après des décennies d’expérience professionnelle et de grandes victoires, Mattias Ekström, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz ont été impressionnés par le développement des moteurs électriques. Avec Tom Kristensen surnommé « Monsieur Le Mans », le coureur qui a piloté l’ancêtre de tous les modèles e-tron dans le sport automobile, au cours de sa carrière, était présent lors de l’ »e-tron on track ». Il y a onze ans, Audi a célébré la première victoire avec une motorisation hybride aux 24 heures du Mans grâce à la R18 e-tron quattro, ainsi que les multiples titres en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA (WEC). « Après qu’Audi ait démontré son esprit pionnier avec le quattro en rallye dans les années 80, Le Mans est devenu un laboratoire technologique de premier ordre. C’est là qu’a commencé l’histoire de nos groupes motopropulseurs alternatifs, qui continuent encore aujourd’hui de poser de nouveaux jalons. Nous inspirons des millions de fans avec eux et montrons au monde entier à quel point les motorisations électriques sont attrayantes et efficaces. », explique Rolf Michl, Responsable d’Audi Motorsport.

Grâce à la R18 e-tron quattro, voiture de sport hybride, Audi a remporté trois victoires consécutives au Mans, de 2012 à 2014. Au total, Audi a inscrit 13 fois son nom au palmarès de la plus importante course d’endurance au monde. « La R18 était une voiture très orientée vers le pilote et très agressive. Vous aviez toujours un bon retour d’information jusqu’à la limite. C’était la voiture la plus complexe que j’ai jamais conduite. », se souvient Tom Kristensen. Lors de l’événement « e-tron on track », la voiture de course LMP1 a repris vie.

Bien entendu, en tant que nonuple vainqueur et donc participant le plus titré au cours des 100 ans d’histoire du Mans, Tom Kristensen a présenté son ancienne voiture de course au participant le plus titré du Dakar, Stéphane Peterhansel. « Pour moi, en tant que français, une course aussi riche en histoire que les 24 heures du Mans est quelque chose de très spécial. La Formule 1, Le Mans et le Dakar sont des monuments du sport automobile. C’est pourquoi il était évident que je choisirais la R18 aujourd’hui. », a déclaré le vainqueur à quatorze reprises du Dakar. Sa conduite à Neubourg a été une prise de conscience pour l’expert du désert, âgé de 58 ans : « Une voiture exceptionnelle. Tout est incroyablement direct et précis. Pour moi, bien sûr, la course sur circuit n’est pas familière. Mais j’ai pris énormément de plaisir. Et le concept montre que la propulsion électrique est payante : on sent clairement que la propulsion hybride accélère encore plus la voiture. »

Son coéquipier Carlos Sainz, double champion du monde de rallye et triple vainqueur du Dakar, a pris le départ dans la voiture la plus puissante du quintet. La marque a développé l’Audi e-tron Vision Gran Turismo il y a cinq ans en tant que « navette de course » pour les invités du championnat de Formule E de la FIA. « Plus de 800 ch et une propulsion 100% électrique. C’était incroyable. C’est une voiture géniale qui a aussi une allure fantastique. Une fois que vous avez eu la chance d’essayer une voiture électrique aussi puissante, vous n’avez qu’une envie : conduire des groupes motopropulseurs de ce type. », s’émerveille l’espagnol de 60 ans. Pour les besoins de la Formule E, l’Audi e-tron FE07 a été créée pour lors de la saison 2020/21. Cette voiture de course alimentée par une batterie électrique a marqué la prochaine étape de la stratégie d’Audi en matière de sport automobile. Elle pouvait mobiliser jusqu’à 340 ch selon le mode de fonctionnement, comme le stipule le règlement.

Mattias Ekström, familier des voitures de course puissantes en tant que double champion DTM et ancien champion du monde de rallycross, a choisi l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron pour cet « e-tron on track ». Ken Block, le regretté pilote légendaire a enthousiasmé des millions de personnes dans la vidéo Electrikhana avec ce prototype spectaculaire, qui rappelle visuellement l’Audi Sport quattro S1 de la course de montagne de Pikes Peak en 1987. « J’ai choisi cette voiture parce que je suis un grand fan de la transmission quattro. J’ai déjà conduit cette voiture à Davos sur la neige et la glace. Et là, j’ai dû me rendre compte que la puissance est tellement extrême, même sur l’asphalte, que j’aurais pu drifter sur toute la longueur du circuit. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant. », a déclaré le Suédois de 45 ans.

La série de prototypes à propulsion électrique pour le sport automobile atteint son apogée avec le dernier modèle : l’Audi RS Q e-tron, la voiture de course actuelle de Mattias Ekström, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz, est conçue pour les conditions les plus difficiles que l’on puisse imaginer. Elle est équipée d’une transmission électrique avec convertisseur d’énergie et d’une batterie haute tension. Le concept a fait ses preuves lors des rallyes dans le désert et répond aux exigences extrêmes en matière de gestion de l’énergie. C’est, avec ce prototype, qu’Audi a remporté la victoire générale à l’Abu Dhabi Desert Challenge en 2022. En deux participations au Dakar à ce jour, la marque a également remporté six victoires d’étape avec ce véhicule et un total de 28 podiums au classement journalier. Ce quintet spectaculaire de modèles a fait rêver certains des plus légendaires pilotes pendant une journée, tout comme les moteurs électriques d’Audi, qui permettent d’atteindre une grande efficacité avec un plaisir de conduite maximal dans la vie de tous les jours.

Photos : Audi