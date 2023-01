Michelin teste ses pneus increvables Uptis via DHL Express

Michelin passe à la vitesse supérieure avec son pneu increvable Uptis en équipant près de 50 véhicules de livraison DHL Express à Singapour d’ici fin 2023. Cette expérimentation en conditions réelles permettra d’avoir un retour qualitatif sur son efficacité, éliminant le temps d’immobilisation, réduisant les opérations de maintenance de la flotte DHL ainsi que le nombre de pneus mis au rebut.

Démarré le 10 janvier 2023 à Singapour, ce programme pilote consiste à équiper d’ici fin d’année près de 50 véhicules utilitaires DHL Express avec des pneus sans air Michelin Uptis afin d’effectuer les livraisons du dernier kilomètre.

Grâce au partenariat entre DHL et Michelin, le pneu Uptis a un an d’avance sur son calendrier de commercialisation pour une utilisation en conditions réelles. La particularité de ce prototype de pneu destiné aux voitures et aux utilitaires légers est d’être sans air comprimé et donc increvable. L’air a été remplacé par une structure révolutionnaire capable de soutenir le véhicule. Celle-ci assure la robustesse de la roue et garantit le confort et la sécurité de conduite. Le pneu est une solution prête à l’emploi qui permet aux utilisateurs de conduire l’esprit tranquille, sans se soucier des aléas de la route sur les pneus. Cette innovation permet par ailleurs de réduire le nombre de pneus mis au rebut en raison de crevaisons.

Avec ces pneus ne pouvant pas être crevés DHL optimise la productivité de sa flotte et assure la continuité de ses activités. Cela se traduit par une diminution de la fréquence de remplacement des pneus tout comme leur mise au rebut.

Pour Michelin, la technologie sans air est une étape clef dans le développement d’un pneu entièrement durable d’ici 2050. Aujourd’hui, 20% des pneus sont prématurément mis au rebut à cause d’une crevaison (12%) ou d’une usure irrégulière (8%) liée à une mauvaise pression. Selon une étude interne, la technologie sans air Uptis pourrait prévenir la mise au rebut de 200 millions de pneus par an à l’échelle mondiale, soit 2 millions de tonnes de matières, une économie équivalente au poids de 200 Tours Eiffel.

« En tant que pionnier de la logistique verte, nous sommes heureux de nous associer à Michelin pour tester ces pneus sans air sur nos véhicules à Singapour. Dans le cadre de nos efforts en matière de développement durable, nous avons déjà converti 80 véhicules de notre parc automobile singapourien en utilitaires électriques. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans notre volonté de rendre plus écologiques nos activités du dernier kilomètre avec notamment un objectif de zéro émission nette de carbone dans l’ensemble du réseau DHL. », a déclaré Christopher Ong, Directeur général de DHL Express Singapour.

« Michelin Uptis est une innovation majeure dans le secteur du pneumatique. Elle est le résultat d’une cinquantaine de brevets en matière de structure du pneu et de matériaux de haute-technologie. Elle démontre la capacité de Michelin à innover en faveur d’une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l’environnement. Nous sommes ravis que DHL fasse confiance à Michelin pour équiper sa flotte avec les tout premiers pneus Michelin Uptis, lancés avec un an d’avance. », a ajouté Bruno De Feraudy, Directeur des activités Première Monte du Groupe Michelin.

Photos : Michelin