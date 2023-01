Rappel de pneus Continental et Uniroyal présentant des risques

Un rappel de pneus volontaire a été annoncé par Continental fin 2022 concernant des pneumatiques Continental EcoContact 6 et WinterContact TS 870 fabriqués en 2022 suite à une possibilité de perte d’air soudaine voire une séparation du pneu.

Continental a identifié dans le monde 7 103 pneus de différentes gammes de produits pouvant présenter des défauts de fabrication avec une possibilité d’entraîner des accidents, bien qu’aucun n’ait été remonté.

Les pneus peuvent subir une perte d’air soudaine ou une séparation des bords de la ceinture, ce qui peut entraîner une perte partielle ou totale de la bande de roulement. Continental lance ce programme d’échange afin d’éviter les dangers potentiels pour les conducteurs et les autres usagers de la route. À ce jour, l’entreprise n’a reçu aucun rapport d’accident ou de blessure à cet égard. Tous les pneus faisant l’objet du programme d’échange seront remplacés gratuitement.

Le programme d’échange est proposé en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Espagne, en France et en Italie.

Les pneus en question sont :

– Continental EcoContact 6 MO dans la dimension 205/55 R17 91W et dont le DOT complet est AF E D8JD 0422. Le marché de vente est l’Allemagne.

– Continental WinterContact TS 870 en taille 205/55 R16 91H. Les DOT sont 1AF 03F9ME 2822 (Autriche) et 1AF 03F9ME 3022 (Suisse).

– Uniroyal AllSeasonExpert 2 en taille 215/60 R16 99V XL. Le DOT est AF 5M DD9U 1722 (France).

– Matador MP62 All Weather Evo en taille 195/50 R15 82H. Le DOT est AF MV XHPT 1722 (Italie).

– Gislaved UltraSpeed 2 en taille 205/65 R15 94V. Le DOT est AF UV CL6L 4121 (Espagne).

Photos : 4Legend.com