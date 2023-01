CES 2023 – ZF dévoile des ceintures de siège chauffantes pour voitures électriques

L’équipementier automobile allemand ZF a développé une ceinture de sécurité chauffante pour les véhicules électriques : la ZF Heat Belt. Dévoilé à l’occasion du CES 2023, cette technologie permet aux conducteurs de réduire l’énergie utilisée pour chauffer le véhicule, en particulier en combinaison avec d’autres éléments chauffants par contact tels qu’un siège chauffant. Par temps froid, le système peut augmenter l’autonomie jusqu’à 15% en réduisant l’énergie nécessaire pour chauffer l’intérieur du véhicule. Cette technologie pourrait équiper de futurs modèles électriques Audi et Porsche.



Une première mondiale

La ceinture de sécurité chauffante ZF est basée sur une sangle spéciale avec des conducteurs chauffants intégrés qui augmentent de manière minimale l’épaisseur de la ceinture. Cela facilite l’intégration pour les constructeurs automobiles et offre aux occupants le même confort qu’une sangle de ceinture de sécurité normale. La ceinture chauffante est conçue pour procurer aux occupants une sensation de chaleur homogène près du corps.

Grâce à cette fonction de chauffage intégrée, la nouvelle ceinture de sécurité chauffante de ZF peut fournir une chaleur proche du corps immédiatement après que le conducteur commence à conduire, généralement entre 36 et 40 degrés Celsius. En combinaison avec des sièges chauffants, la ceinture de sécurité chauffante a le potentiel d’assurer rapidement le confort des occupants. Dans les véhicules électriques, le système de climatisation est alimenté par le courant de la batterie, car il n’y a pas de chaleur résiduelle utilisable comme avec le moteur à combustion. La réduction de la quantité de courant de batterie utilisée pour chauffer l’intérieur du véhicule peut permettre un gain d’autonomie allant jusqu’à 15% en utilisant des radiateurs de contact et en réduisant l’utilisation des systèmes de climatisation conventionnels.

D’autres avantages de la ceinture de sécurité chauffante de ZF sont décisifs pour sa large acceptation parmi les conducteurs et les passagers : elle se comporte comme une ceinture de sécurité conventionnelle et son fonctionnement est également identique.

Technologie

ZF a utilisé une méthode de traitement textile spéciale pour cette innovation. Les conducteurs chauffants sont tissés dans la structure de la ceinture de sécurité. Les éléments de contact des circuits électriques de chauffage sont positionnés de manière à ne pas gêner le fonctionnement ou l’enroulement de la ceinture. Des enrouleurs de ceinture spéciaux à d’autres positions d’installation ne sont pas nécessaires. Étant donné que toutes les caractéristiques pertinentes de la ceinture de sécurité restent les mêmes, il n’y a pas de procédures ou de qualifications supplémentaires pour installation en première monte. La ceinture de sécurité chauffante n’est en rien inférieure à ses homologues conventionnelles en termes de protection des occupants.

Sécurité indirecte importante

L’expérience des occupants et le potentiel de sécurité sont généralement améliorés en réduisant les vêtements encombrants. Cela permet à la ceinture de se trouver beaucoup plus près du corps tout en continuant à retenir et à protéger l’occupant en cas de collision.

Photos : ZF