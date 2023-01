Anecdote – Conception du moteur V10 de la Dodge Viper par Lamborghini

Saviez-vous que le bloc moteur V10 de la première Dodge Viper a été conçu par les ingénieurs de Lamborghini ? Voici son incroyable histoire.



Avant son achat par Audi et le Groupe Volkswagen en 1998, Automobili Lamborghini a changé de propriétaires à plusieurs reprises. Le constructeur automobile américain Chrysler Corporation a pris le contrôle de Lamborghini en 1987 pour ensuite revendre la marque au groupe d’investissement malais Mycom Setdco et au groupe indonésien V’Power Corporation en 1994. La suite, nous la connaissons.

Durant son contrôle par Chrysler, Lamborghini avait été sollicitée par le siège américain basé à Detroit afin de les aider à concevoir le moteur V10 de la Dodge Viper, l’une des voitures de sport américaines les plus emblématique ayant une facheuse tendance à chasser de l’arrière (propulsion dans aide à la conduite).

C’est précisément le département Lamborghini Engineering (créé par Lido Anthony Iacocca dit « Lee Iacocca » – PDG de Chrysler jusqu’en 1992) qui était chargé de ce travail. Cette division de Lamborghini était basée à Modène non loin de Sant’Agata Bolognese, ayant pour objectif de développer un moteur de F1 dans le cadre d’un engagement en Formule 1.

Dirigés par Mauro Forghieri, les ingénieurs Lamborghini basés à Sant’Agata Bolognese en Italie se sont vus confier fin des années 1980 l’adaptation d’un gros bloc V10 en fonte provenant de la branche camion en un bloc plus léger coulé en aluminium destiné à une voiture de sport.

Après beaucoup d’effort et de temps, cette ancienne branche ingénierie -aujourd’hui disparue – du constructeur italien a relevé le défit en créant le bloc V10 en aluminium de 8,0 litres développant 394 ch à 5 150 tr/mn et délivrant un couple de 620 Nm, énorme à cette époque. La conception de ce nouveau moteur a coûté 3/4 moins cher que celui du V12 de la Lamborghini Diablo ne faisant que 6,0 litres. C’est d’ailleurs le même designer de Chrysler, Tom Gale, qui a dessiné les Dodge Viper et Lamborghini Diablo.

Photos : Dodge