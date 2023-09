IAA 2023 – Pneu Continental Conti CityPlus offrant plus d’efficience en ville

À l’occasion de l’IAA Mobility 2023 à Munich, Continental a dévoilé son nouveau concept de pneu Conti CityPlus. Cette technologie de pointe augmente l’efficacité énergétique totale d’un pneu jusqu’à 10%. Il en résulte une réduction des émissions de CO2 des voitures particulières équipées de moteurs à combustion et une augmentation de l’autonomie des véhicules électriques. Ce résultat a été obtenu en optimisant le comportement du pneu lors des arrêts et des départs dans les situations de conduite urbaine, ce qui a permis d’augmenter l’autonomie des voitures particulières de 3%. Cela correspond à une économie de 0,6 kWh par 100 kilomètres pour les véhicules électriques.

Ce concept de pneu illustre l’approche holistique que Continental, en tant que fabricant de pneus haut de gamme, a adoptée. Continental – en tant que fabricant de pneus haut de gamme – cherche à devenir l’entreprise de pneus la plus progressiste en matière de développement durable.

« Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable. À l’IAA, nous présentons les dernières avancées technologiques qui illustrent notre immense compétence en matière de matériaux. La technologie Conti CityPlus réduit la consommation totale d’énergie d’un pneu. Nous voyons un grand potentiel, en particulier pour les véhicules électriques, où chaque kilomètre d’autonomie compte. », a déclaré Klaus Kreipe, qui dirige les activités d’équipement d’origine de Continental Tires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

La circulation urbaine se caractérise par des arrêts et des redémarrages constants. Cela entraîne une déformation en torsion des pneus en réponse au couple appliqué, ce qui provoque une dissipation d’énergie dans le processus. La technologie Conti CityPlus est conçue pour améliorer l’efficacité énergétique totale dans ces conditions de conduite. Elle est particulièrement bénéfique pour les véhicules électriques, dont le couple et le poids plus élevés amplifient encore la perte d’énergie dans les pneus.

« Nous pensons qu’il est important de considérer l’efficacité énergétique des pneus dans leur ensemble. Cela comprend le roulement libre ainsi que le freinage et l’accélération. Le résultat est une efficacité énergétique jusqu’à dix pour cent plus élevée avec les mêmes niveaux de résistance au roulement. », a ajouté Klaus Kreipe.

Le Conti CityPlus est basé sur le pneu EcoContact 6 de Continental. Il a été spécialement spécialement conçu pour offrir un kilométrage élevé et une faible résistance au roulement. Pour améliorer l’efficacité énergétique globale, ce concept comprend une série de modifications conçues pour réduire la déformation du pneu lors du freinage et de l’accélération. Il s’agit notamment d’une bande de roulement spécialement conçue, d’une carcasse nouvellement construite et d’un composé de caoutchouc modifié. La bande de roulement présente une forme spéciale en V qui crée une structure plus rigide. En outre, une nouvelle méthode de construction permet d’obtenir une carcasse plus rigide, ce qui réduit la consommation de carburant et la déformation du pneu. Le système spécial de charges et le réseau optimisé de polymères dans le composé de caoutchouc contribuent également à l’efficacité énergétique globale élevée du pneu.

Photos : 4Legend.com / Continental