Rétromobile 2023 – L’incroyable Porsche 356 chaussée de skis et de chenilles pour l’Antarctique

Le projet était un peu fou mais la mission a été accomplie avec succès : traverser l’Antarctique avec une voiture et notamment une Porsche 356 A Coupé de 1956 spécialement préparée – avec des chenilles et des skis – par Valkyrie Racing et pilotée par Renee Brinkerhoff, une femme philanthrope de Denver à l’origine de ce projet ayant parcouru avec les 7 continents.

Plus de 32 000 km, 7 continents et la glace bleue de l’Antarctique : voici ce qu’a traversé cette drôle de Porsche 356. Le projet « Project 356 World Rally » est l’œuvre d’une américaine, Renee Brinkerhof, qui a eu cette idée afin de sensibiliser le public au trafic d’enfants et pour se dépasser.

Pour l’occasion, elle a créé l’équipe Valkyrie Racing, a su trouver des sponsors notamment Parsons Xtreme Golf qui a permis de financer la traverser de l’Arctique sur 356 miles (573 km) en modifiant la PXG Polar Porsche en une version passant quasiment partout grâce à un astucieux kit de chenilles sur les roues motrices arrière ainsi que des skis sur le train avant. Une grande plaque de protection avec un arceau permettant de passer des dunes de glace a été fixé à l’avant.

La traversée du continent gelé le plus extrême de la planète à l’intérieur de l’Antarctique a clôturé le grand périple de cette Porsche 356 qui a roulé partout sur la Terre, sur 7 continents. Un an après cet exploit, la voiture a été exposée au salon Rétromobile 2023 à Paris permettant de la découvrir dans cette configuration. Les roues peuvent être remises sans gros travaux, lui permettant de retrouver une motricité normale sur la route.

Photos : 4Legend.com