Porsche 911 SC de 1979 Ex Johnny Hallyday

Une voiture ayant appartenu au chanteur Johnny Hallyday a été exposée au salon Rétromobile 2023 et vendue à un collectionneur pour 160 000 euros. Il s’agit d’une Porsche 911 SC de 1979 préparée par les frères Alméras avec un kit carrosserie très large.

La Porsche 911 SC, présentée en 1978, a succédé à la 911 Carrera 3.0. Développant à l’origine 180 ch et de teinte bleu pétrole, son premier propriétaire qui l’a achetée neuve en 1979 – Jean Philippe Smet, alias Johnny Hallyday -l’a fait repeinte en noir et l’a confiée aux frères Alméras basés à Montpellier afin d’avoir plus de puissance et de sportivité.

Cette Porsche 911 SC (châssis 9119301076 ) a vu la cylindrée passer de 3,0 l à 3,5 l, offrant plus de puissance et de couple. Cela a été rendu possible en y installant un vilebrequin par de 911 Turbo 3.3, une injection K-Jetronic par une grosse pompe à injection mécanique Bosch de 911 3.0 RSR, des arbres à cames de 911 Carrera RS 2.7, une pompe à essence à plus gros débit, de diverses pièces et modifications nécessaires à cette transformation.

Pour arrêter ce coupé sportif, des disques et de étriers de 911 Turbo 3.3 à 4 pistons assurent le freinage. Pour une meilleure tenue de route, le châssis a également été modifié en recevant des barres de torsions de 26 mm, des barres stabilisatrices plus rigides, des fusées avant de type Monte Carlo, associées à des amortisseurs Bilstein.

La carrosserie a également été revue en apparence Turbo Look afin de lui donner une apparence plus agressive, limite voiture de course avec un spoiler de 911 type 934 et de larges jantes Gotti en aluminium de 8w15″ à l’avant et 10 x15″ à l’arrière.

D’autres équipements ont été montés sur la voiture : radiateur frontal, échappement de type Rallye, phares à longue portée Marscal et même un autoradio Pionner à cassettes. Le coût de cette transformation était de 100 000 Francs de l’époque.

Johnny utilisa ce bolide jusqu’en janvier 1983 après avoir parcouru à son volant plus de 80 000 km et la revendit à son second propriétaire, un amateur du département des Deux-Sèvres qui l’a entretenu méticuleusement. Elle a ensuite été achetée en 1988 par un autre passionné de Loire Atlantique qui ne la garda qu’un an et qui la fit authentifier par Johnny Hallyday.

Elle a ensuite changé de main en août 1989 vers un autre passionné de Porsche et de Johnny Hallyday, basé dans l’Essonne. Il a pu la restaurée en profondeur en vue de l’utiliser sur circuit. Un passeport FFSA #60336 lui a été attribué en 2012 mais elle n’a participé qu’à des roulages sur circuit. Elle passa dans les mains de spécialistes comme Meznarie et Crubile pour l’entretien entre 1989 et 2017.

Estimée entre 250 000 € et 300 000 €, elle a été finalement été adjugée à 160 000 € via la vente aux enchères d’Artcurial durant le salon Rétromobile 2023 à Paris.

Photos : 4Legend.com