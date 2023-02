Toy Fair 2023 – Playmobil Ferrari SF90 Stradale, 308 GTS de Magnum & Citroën 2CV

A l’occasion du salon du jouet de Nuremberg – Spielwarenmesse 2023 / Toy Fair 2023, le fabricant allemand de jouets a dévoilé ses nouveautés de l’année et notamment ses nouvelles miniatures de voitures. Au programme Citroën 2CV, Ferrari 308 GTS de la série Magnum PI et Ferrari SF90 Stradale.

Ferrari 308 GTS de Magnum

La célèbre voiture de sport du détective basé à Hawaï a été reproduite par Playmobil. La Ferrari 308 GTS Quattrovalvole de la série Magnum des années 1980 rejoint d’autres modèles cultes comme le van de l’Agence tous risques ou l’Aston Martin DB.5 de James Bond. 4 personnages sont fournis avec la voiture : Thomas Magnum, T.C., Rick et Higgins avec un perroquet. Le toit de la voiture peut s’enlever afin d’installer des passagers. Les phares sont rétractables et le capot arrière s’ouvre afin de voir le moteur. Elle sera disponible en Allemagne fin août 2023 au prix de 69,99 euros.

Ferrari SF90 Stradale

Une nouvelle supercar passionnante rejoint la flotte de voitures Playmobil : la Ferrari SF90 Stradale. Dans ce tout premier modèle Ferrari de la gamme Playmobil, le look inimitable du véhicule Ferrari prend vie. Ce nouveau modèle apporte l’expérience de conduite italienne dans les rues des chambres d’enfants ainsi que dans les étagères des collectionneurs. La Ferrari SF90 Stradale de Playmobil fascine par ses lignes épurées et aérodynamiques et sa couleur rouge vif emblématique, typique de cette voiture de sport. Lors de la création du modèle, un accent particulier a également été mis sur un design intérieur authentique avec un tableau de bord éclairé et un volant avec le logo Ferrari. Le véhicule peut accueillir deux figurines. Le capot arrière peut également être ouvert, révélant le moteur V8. Le module d’éclairage avec les feux avant et arrière ainsi que l’éclairage du tableau de bord peuvent être allumés par le bouton placé sur le soubassement du véhicule. La réplique est accompagnée de 2 figurines jouant au golf avec des accessoires adaptés. Elle sera disponible en Allemagne mi-avril 2023 au prix de 69,99 euros.

Citroën 2CV avec un côté franchouillard

Affectueusement appelée le « Ente » (canard) en Allemagne et « Tin Snail » (Escargot en étain) en anglais, la Citroën 2CV est LA voiture française emblématique. Cette voiture populaire culte est disponible en tant que nouveau modèle Playmobil, élargissant encore la gamme de voitures classiques de la collection. Offrant de la place pour quatre passagers, le modèle Playmobil regorge de détails charmants : comme l’intérieur fidèlement recréé, la porte arrière qui s’ouvre, les phares caractéristiques et le toit ouvrant fonctionnel. Les phares sont interchangeables : le choix entre la coloration transparente et jaune est possible. La planche d’autocollants présentée dans cet ensemble comprend quatre options de plaque d’immatriculation de différents pays, ainsi qu’une sélection d’autres autocollants pour personnaliser le modèle. Le coffret de jeu est également accompagné de deux passagers dont un agriculteur avec ses animaux, un policier rappelant le film culte de Louis de Funes « Le Gendarme de Saint Tropez », ainsi que des accessoires. Elle sera disponible en Allemagne fin février 2023 au prix de 49,99 euros.

Photos : 4Legend.com