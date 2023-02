Electromobilité – Volkswagen va former 22 000 collaborateurs de Wolfsburg d’ici 2025

Le premier site de production automobile d’Europe – l’usine Volkswagen de Wolfsburg – lance une campagne de qualification dédiée à l’électromobilité afin d’assurer la formation initiale ou continue de ses collaborateurs dans ce domaine. La marque Volkswagen poursuit ainsi la conversion de ses usines allemandes en sites dédiés aux véhicules électriques. Après les usines de Zwickau et d’Emden, spécialisées dans les véhicules particuliers, le site de Wolfsburg devrait ainsi lui aussi produire uniquement des véhicules électriques d’ici quelques années. Cette transformation majeure s’accompagne non seulement d’une formation spécialisée, mais a également un aspect émotionnel : l’usine de Wolfsburg a donc ouvert une salle baptisée « eMotionRoom » dans laquelle les 22 000 employés en charge de la production pourront découvrir de manière ludique le processus de conversion permettant de passer des véhicules thermiques aux véhicules électriques.

« Dans le cadre de son processus de transformation en fournisseur de services de mobilité durable axés sur des solutions logicielles, Volkswagen travaille en permanence à concevoir des formations et des concepts de développement innovants, concepts qui constituent un facteur de réussite essentiel pour achever cette mutation. Plus notre monde se tourne vers le numérique, plus les compétences de nos équipes sont déterminantes pour notre compétitivité. Volkswagen a mis en place une vaste campagne de formation continue sur l’ensemble de ses sites allemands, et cette salle dédiée joue un rôle majeur dans le cadre de cette campagne. Après les sites de Zwickau et d’Emden, nous déployons aujourd’hui ce concept plébiscité sur notre site principal de Wolfsburg. », a déclaré Gunnar Kilian, Membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ressources humaines, lors de l’inauguration de la eMotionRoom.

Gerardo Scarpino, Vice-président du Comité d’entreprise du Groupe Volkswagen, a commenté : « La eMotionRoom a d’ores et déjà rencontré un franc succès auprès de nos salariés du site de Zwickau. Cette idée a été particulièrement plébiscitée, et nous avons donc décidé de la mettre en œuvre à Wolfsburg également. La transition vers l’électromobilité ne peut se faire qu’avec le concours de nos collaborateurs. Les impliquer, leur donner des idées et les former est essentiel pour assurer ensemble notre succès. Réussir notre mutation ne pourra en effet se faire qu’avec le concours de tous, et la eMotionRoom joue un rôle majeur dans cette dimension collective. »

La eMotionRoom de Wolfsburg a été développée en interne par l’organe de formation du Groupe, la Volkswagen Group Academy, et par les structures internes de l’usine. Elle comprend trois pièces au design complexe reliées les unes aux autres au sein desquelles les collaborateurs doivent résoudre des énigmes et accomplir différentes missions en l’espace de 20 minutes dans chaque pièce. L’expérience commence par un voyage dans le temps avec un retour au XIXe siècle, à l’ère de l’invention des premiers moteurs électriques. La deuxième pièce retrace l’histoire du site de Wolfsburg jusqu’à aujourd’hui, avec la production des véhicules thermiques. La troisième pièce offre quant à elle un aperçu de l’avenir de la conduite à l’heure du numérique.

Tout comme dans les salles d’escape game classiques, les équipes participantes, pouvant réunir jusqu’à quatre personnes, doivent résoudre diverses énigmes dans chaque pièce pour pouvoir ouvrir la porte vers la pièce suivante. Chaque groupe est encadré par deux instructeurs de la Group Academy en liaison vidéo. La eMotionRoom s’inscrit dans le cadre de la journée de formation eMotionDay qui comprend également d’autres modules de formation, comme la présentation de l’utilisation de casques de réalité virtuelle pour assurer la production. Elle restera en place au moins jusqu’à la fin de l’année 2024.

« Après les sites de Zwickau et d’Emden, notre usine de Wolfsburg entame aujourd’hui sa mutation vers l’électromobilité au sein du réseau de production allemande de la marque. L’usine de Wolfsburg constitue un cas à part, car elle continuera à produire des véhicules thermiques pendant plusieurs années. Ainsi, la mutation de ce site consiste surtout en une intégration, permettant de réunir les nouvelles activités d’électromobilité avec les activités et la production actuelles, ce qui représente un défi sans équivalent. », a souligné Christian Vollmer, Membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge de la Production et de la Logistique, pour présenter cette évolution majeure de la construction automobile en Allemagne.

La production partielle de l’ID.3 commencera dès cet automne sur le site de Wolfsburg, et sera suivi ensuite par la production intégrale d’un grand nombre d’exemplaires de ce modèle électrique populaire à compter de l’été 2024. « La nouvelle ligne d’assemblage de Wolfsburg nous offrira une flexibilité plus grande que jamais. Cette ligne d’assemblage sera la première au sein des usines allemandes de la marque Volkswagen dédiées aux véhicules particuliers à permettre de construire à la fois des modèles thermiques et des modèles électriques sur la même ligne. La future plateforme SSP2 fera du site de Wolfsburg la toute première usine multiplateforme du Groupe Volkswagen d’ici quelques années, offrant ainsi à ce site majeur un avantage compétitif essentiel en termes de capacités d’utilisation pour les dix prochaines années. Cette innovation nous permet de préserver des emplois sur le site de Wolfsburg et offre à nos collaborateurs de solides perspectives pour l’avenir. », a indiqué Rainer Fessel, Directeur du site.

La nouvelle ligne d’assemblage dédiée à l’ID.3 et au nouveau Tiguan sera installée dans les prochains mois. L’investissement initial de 460 millions d’euros court jusqu’au début de l’année 2025. La majeure partie de cette somme sera investie dans les sites de production, le reste étant dédié aux formations continues comme l’eMotionRoom et aux mesures de transformation nécessaires.

Outre l’ID.3, le site de Wolfsburg devrait bientôt se lancer dans l’assemblage d’un autre modèle conçu sur la base de la plateforme MEB, un SUV. Cette nouvelle étape devrait permettre d’asseoir la position du site en tant que « cœur de la marque VW » pour les années à venir.

Photos : Volkswagen