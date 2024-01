Les services de secours de Bentley à Crewe se dotent de VW électriques

Bentley Motors a lancé le renouvellement de sa flotte First Response Team, avec l’arrivée de deux modèles entièrement électriques pour gérer les activités quotidiennes telles que les urgences médicales et les événements hors site au siège britannique de la société à Crewe. Les nouvelles Volkswagen ID.3 et ID. Buzz Cargo peuvent être rechargés sur 107 points de recharge du site de Crewe alimentés par plus de 36 000 panneaux solaires.

Le passage aux véhicules électriques pour les urgences soutient l’engagement de Bentley à atteindre ses objectifs environnementaux conformément à la stratégie Beyond100 de la marque, tandis que les nouveaux véhicules sont également plus silencieux, minimisant la pollution sonore pour les voisins. D’un point de vue technique, ils sont également mieux placés pour fonctionner dans les limites de la limite de vitesse de 16 km/h en vigueur sur le site de Bentley, sans être confrontés aux mêmes contraintes exercées sur les boîtes de vitesses et les filtres à particules diesel de leurs prédécesseurs.

Le VW ID. Buzz a une partie enveloppante sur la partie inférieure de la carrosserie en rouge pour correspondre à l’ID.3 afin de garder son apparence uniforme. Les ailes Bentley et le numéro d’urgence du site ont également été ajoutés aux véhicules, ainsi que des sirènes et une barre lumineuse. À l’avenir, la VW ID.3 sera utilisée pour les urgences médicales, les événements hors site et les tâches quotidiennes sur site, tandis que l’ID. Buzz Cargo sera utilisé pour transporter des équipements d’espace confiné, de hauteur et d’urgence environnementale.

L’arrivée des deux nouveaux véhicules électriques Bentley First Response Team suit l’exemple donné par les opérations logistiques sur site de l’entreprise, qui utilisent uniquement des véhicules alimentés par batterie, et s’inscrit dans la stratégie Beyond100 de Bentley visant à être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030. En fait, le passage à ces deux nouveaux modèles réduira la quantité de carburant utilisée de 1 261 litres par an à 0 litre.

Le site de Crewe utilise actuellement 100% d’énergie renouvelable et est devenu en 2018 la première usine automobile de luxe du Royaume-Uni à être certifiée neutre en carbone par le Carbon Trust. D’autres innovations respectueuses de l’environnement incluent un système de recyclage de l’eau dans l’atelier de peinture, la plantation d’arbres locaux et l’installation de plus de 36 000 panneaux solaires sur place. L’entreprise vise à faire de Crewe une « usine positive pour le climat » d’ici 2030, en réduisant activement les niveaux de carbone dans l’atmosphère.

Photos : Bentley