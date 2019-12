Porsche dépose des brevets pour des sièges adaptés à la conduite autonome

Comme tout constructeur automobile, Porsche innove constamment et protège ses idées en déposant des brevets. Avec le développement outre-Rhin des véhicules autonomes (niveau 4 et 5), Porsche a conçu des solutions pour rendre le voyage des passagers et notamment du conducteur le plus agréable possible via un système de sièges modulables et d’un tableau de bord modulaire.

Porsche s’intéresse aux voitures autonomes, qui seront de plus en plus présents à partir de 2025. Afin d’offrir le meilleur confort à ses occupants, la voiture autonome aura un habitacle modulaire, notamment au niveau des sièges individuels.

Des brevets ont été déposés en Allemagne courant 2018, mais qui ont été révélés récemment suite à leurs dépôts à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Les illustrations des brevets (voir le détail des brevets via le fichier PDF à télécharger) montrent l’inclinaison du siège, le volant et les pédales s’écartant du tableau de bord en mode autonome.

Photos : Porsche