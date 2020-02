12H Bathurst 2020 – 4ème place pour Porsche au général et victoire dans la catégorie Pro-Am

Lors de l’ouverture de la saison de l’Intercontinental GT Challenge à Bathurst, l’équipe Absolute Racing s’est classée quatrième en tant que meilleure équipe client Porsche. Les trois pilotes d’usine Porsche Matt Campbell, Mathieu Jaminet et Patrick Pilet ont piloté la Porsche 911 GT3 R de plus de 500 chevaux portant le numéro 911. Lors de la course de 12 heures en Australie, trois autres Porsche 911 GT3 R identiques ont terminé le dimanche parmi les dix meilleures voitures. Porsche a remporté une double victoire dans la catégorie Pro-Am : Grove Racing a gagné devant NED Racing Team.

La course d’endurance classique sur le circuit du Mount Panorama s’est développée à travers de nombreuses phases de voitures de sécurité lors d’une course difficile. Plusieurs fois, la course été interrompue. Le vainqueur de l’année dernière, Matt Campbell, a commencé la course dans son match à domicile depuis la pole position. Dans une large mesure, la Porsche 911 GT3 R était dans le groupe supérieur. En raison d’une crevaison au 117ème tour, la Porsche n°911 a reculé d’un tour entre-temps. Grâce à une stratégie astucieuse d’arrêt aux stands, l’équipe a pu combler l’écart lors d’une phase de voitures de sécurité. Après 314 tours, l’écart sur le podium n’était que de 1,529 seconde.

La deuxième voiture du Team Absolute Racing avec le numéro de départ 912 a vu le drapeau à damier à la septième place. Le pilote Thomas Preining ont partagé le véhicule avec Dirk Werner et Matteo Cairoli. Le pilote d’usine Porsche Laurens Vanthoor a atteint la ligne d’arrivée deux places derrière. Le Belge, avec son collègue Earl Bamber et la légende australienne du sport automobile Craig Lowndes, ont formé le trio numéro 1 de l’EBM (Earl Bamber Motorsport). L’équipe s’est battue pour les premières places sur le parcours de 6,213 kilomètres en début de course. Mais un changement fastidieux des plaquettes de frein a empêché un meilleur classement.

Grove Racing a célébré la première place du classement Pro-Am avec les pilotes Stephen Grove, Brenton Grove et Ben Barker. Elle se classe à la dixième place au classement général. NED Racing Team a obtenu la deuxième place au classement Pro-Am et la onzième au classement général. Le pilote d’usine Porsche Romain Dumas, Jaxon Evans et David Calvert-Jones se sont relayés dans la voiture numéro 12.

La deuxième manche de l’Intercontinental GT Challenge se déroulera à Spa en Belgique. Du 23 au 26 juillet 2020, le championnat le plus important pour les voitures de sport GT3 accueillera la légendaire course de 24 heures dans les Ardennes belges.

Résultat

1. Gounon / Soulet / Pepper (F / B / ZA), Bentley Continental GT3, 314 tours

2. Parente / Barnicoat / Blomqvist (P / GB / GB), McLaren 720S GT3, 314 tours

3. Van Gisbergen / Whincup / Götz (NZ / AUS / D), Mercedes AMG GT3, 314 tours

4. Jaminet / Pilet / Campbell (F / F / AUS), Porsche 911 GT3 R, 314 tours

7. Werner / Preining / Cairoli (D / A / I), Porsche 911 GT3 R, 314 tours

9. Bamber / Vanthoor / Lowndes (NZ / B / AUS), Porsche 911 GT3 R, 312 tours

10. S. Grove / B. Grove / Barker (AUS / AUS / GB), Porsche 911 GT3 R, 312 tours

11. Calvert-Jones / Dumas / Evans (USA / F / NZ), Porsche 911 GT3 R, 311 tours

Photos : Porsche