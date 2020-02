NSU Brixner Spyder – Une voiture de course à moteur NSU des années 1970

La voiture de course NSU Brixner Spyder a été conçue et construite à plusieurs exemplaires entre 1969 et 1979 par Kurt Brixner de Stuttgart, utilisant des éléments et la base du modèle NSU TT et habillée d’une carrosserie ouverture en plastique.

La majorité de ces voitures de course de type Spyder étaient vendues en kit afin de réduire les coûts d’achat. Le kit développé et vendu par Kurt Brixner comprend un châssis de NSU TT avec des suspensions modifiées, des supports latéraux en aluminium, un arceau de sécurité renforcé fixé sur les supports des amortisseurs arrière, la grille de ventilation du moteur, les feux arrière, une direction adaptée, un système de ventilation des freins avant, un tableau de bord spécifique et une cloison pare-feu intégrée. L’acheteur du kit devait acheter et installer un réservoir de carburant, un moteur NSU préparées par Spiess Tuning (différentes cylindrées possibles), une boîte de vitesses NSU et un système électrique.

La carrosserie en plastique non peinte était entièrement assemblée sur la structure avec des portes et sièges baquets non rembourrés, un support de rétroviseur avec le rétroviseur.

Les moteurs 4 cylindres NSU, placés à l’arrière et préparés par le spécialiste allemand Siegfried Spiess, étaient les 1 000 cm3, 1 150 cm3 et 1 300 cm3. Ils se démarquaient par leur injection d’essence Kugelfischer et par leur double allumage.

Comparé aux modèles NSU de route, les voitures de course NSU Brixner ont de plus gros freins et un axe arrière modifié.

Leurs dimensions sont de 3,850 m de long, 1,279 m de large et un empattement de 2,240 m.

Fabriquées de 1969 à 1979, ces voitures étaient destinées aux courses de cotes, aux circuits et même pour des courses d’endurance sur 300, 500 et même 1 000 km sur le Nürburgring.

Les NSU Brixner Spyder étaient appréciés par les pilotes amateurs grâce à leur fiabilité, leur vitesse, leur faible maintenance et leurs faibles coûts de réparation (les pièces se trouvant facilement, provenant de NSU).

Ce modèle, une NSU Brixner Spyder Groupe 6 achetée en 1979 par Harry Rothweiler et propriété d’Audi Tradition, est motorisé par un 4 cylindres de 1,3 l développant 145 ch à 9 000 tr/min. La vitesse maximale est de 200 km/h.

Photos : 4Legend.com