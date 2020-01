MTM propose 787 ch & 1 030 Nm pour l’Audi RS 6 Avant C8

Après HGP, c’est au tour de MTM – spécialiste allemand d’Audi – de proposer une préparation de qualité pour la nouvelle Audi RS 6 Avant C8 à moteur V8 biturbo : un stage 1 avec 786 ch et 1 030 Nm. Le stage 2 à venir risque d’être beaucoup plus bestial…

Le nouveau moteur V8 TFSI à hybridation légère intéresse les préparateurs comme MTM qui prend de court son prinicpal concurrent ABT Sportsline.

Si les 600 ch et 800 Nm de la dernière génération de l’Audi RS 6 Avant ne sont pas suffisants, il suffit d’aller à quelques kilomètres d’Ingolstadt, berceau de la marque Audi, et plus précisément chez le sorcier MTM à Wettstetten afin de vitaminer la voiture.

Après une modification de la gestion du moteur, le cœur du RS 6 offre une puissance importante de 787 ch et un couple démoniaque de 1 030 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en seulement 3,1 s et le 0 à 200 km/h en 9,8 s.

Cette modification a tout de même un prix : 9 900 euros qui inclut une garantie permettant de rouler serein.

Cette préparation moteur est également disponible pour les Audi RS Q8 et RS 7 Sportback. Une version plus puissante est en développement via un stage 2 qui dépassera les 850 ch.

Photos : MTM