24H Mans 2020 – Deux Porsche 911 RSR officielles déclarent forfait en GTE-Pro

Suite à la crise actuelle du coronavirus, les deux Porsche 911 RSR officielles (#93 & #94) engagées en LM GTE Pro par l’équipe américaine CORE Autosport ne seront pas présentes lors des 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 19 et 20 septembre 2020.

Porsche a officialisé le vendredi 8 mai 2020 ce retrait suite à la situation actuelle et pour des raisons économiques (mais aussi logistiques). Les deux Porsche 911 RSR GTE Pro officielles concernées sont celles engagées pour le compte de Porsche Motorsport par l’équipe américaine CORE Autosport : la voiture n°93 pilotée par le trio Earl Bamber / Nick Tandy / Matt Campbell et la n°94 pilotée par l’équipage Patrick Pilet / Mathieu Jaminet / Julien Andlauer.

Elles ne seront ainsi pas au départ des prochaines 24 Heures du Mans, laissant à Porsche seulement 2 voitures officielles pour se battre face à Ferrari, Corvette et Aston Martin (Ford et BMW s’étant retirés fin 2019) : les Porsche 911 RSR #91 (Gianmaria Bruni, Richard Lietz & Frédéric Makowiecki) & #92 (Kévin Estre, Michael Christensen et Laurens Vanthoor).

En 2020, la catégorie GTE Pro sera la plus petite qu’elle ait été depuis un certain temps avec seulement 9 voitures, ce qui est considérablement inférieur aux 17 véhicules qui ont fait le show durant l’incroyable édition 2019.

« La décision n’a pas été facile à prendre pour toute l’équipe d’arrêter le programme, mais chez Porsche, comme toutes les entreprises automobiles du monde entier, nous devons faire des économies et respecter la situation économique qui est la même pour nous tous », a déclaré un porte-parole du constructeur allemand de Stuttgart-Zuffenhausen.

Photos : Porsche