Audi a racheté la dernière Flèche d’Argent Auto Union Type D à double compresseur de 1939

L’une des voitures de course les plus belles de l’histoire du sport automobile – l’Auto Union Type D à double compresseur de 1939 – fait partie de la collection d’Audi Tradition, acquise en 2012. Avant cela, cette voiture entièrement reconstruite a eu une histoire riche avec une disparition en Ex-URSS durant des décennies, suite à la Seconde Guerre Mondiale.



L’époque des Flèches d’Argent

La légende des Flèches d’Argent est née dans les années 1930. En 1934, Auto Union et Mercedes-Benz font leur apparition sur la scène internationale de la course automobile grâce à des voitures de course allemandes d’un design tout à fait novateur, dotées d’une finition en argent et d’un look futuriste : les constructeurs connurent un succès immédiat. Alors que Mercedes-Benz dépendait d’automobiles équipées d’un moteur avant conventionnel, Auto Union, quant à lui, plaçait le moteur derrière le siège du pilote, cette position étant encore aujourd’hui une caractéristique standard des voitures de Formule 1. Les réservoirs de carburant sont disposés de chaque côté du pilote, entourant le poste de conduite. Les deux constructeurs dominèrent les courses sur les circuits du Grand Prix d’Europe sans craindre une concurrence sérieuse jusqu’à ce que la Seconde Guerre mondiale n’éclate en 1939.

Les voitures de course de 16 et 12 cylindres, construites respectivement à Zwickau et Stuttgart, remportèrent les titres les uns après les autres, comme si aucun autre véhicule n’était en compétition. De nos jours, des pilotes tels que Bernd Rosemeyer, Tazio Nuvolari et Hans Stuck (chez Auto Union), Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch et Hermann Lang (chez Mercedes-Benz) sont encore considérés comme des héros par les inconditionnels du sport automobile : ces pilotes réussissaient à atteindre des vitesses de plus de 300km/h lors de courses dépourvues de toute mesure de sécurité fiable. En 1937, sur les interminables lignes droites du circuit d’Avus à Berlin, le véhicule de Rosemeyer fut chronométré à 380km/h.

Disparition des voitures de course Auto Union

La Seconde Guerre mondiale mit fin à cette époque de manière brutale. Mercedes-Benz put sauver presque toutes ses Flèches d’Argent après l’effondrement total de l’Allemagne, mais le destin fut moins clément avec Auto Union. La ville de Zwickau fut occupée par l’armée soviétique, le constructeur Auto Union liquidé et toutes ses usines fermées. Les forces d’occupation russes découvrirent les Flèches d’Argent à l’endroit même où elles avaient été entreposées : dans une mine à ciel ouvert. Les voitures furent ensuite acheminées jusqu’en Union Soviétique, faisant office de réparation pour les dommages infligés par l’Allemagne, et toute trace en fut perdue dans cet immense pays.

Les véhicules les plus représentatifs de l’immense héritage du sport automobile d’Auto Union AG étaient ceux que l’on croyait disparus à tout jamais pour la nouvelle société Auto Union GmbH (devenue AUDI AG) fondée à Ingolstadt en 1949. La Guerre froide avait déjà commencé et le Rideau de Fer était érigé à cette époque, inébranlable. Une seule Auto Union Type C restait accessible : elle avait été récupérée et exposée au Deutsches Museum de Munich avant la Guerre, mais endommagée lors d’un bombardement de la ville.

Découverte de certains véhicules en ex-URSS

À la fin des années 1970, les premières rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles une des voitures de course Auto Union, depuis longtemps disparue, avait été localisée au fin fond de l’une des régions de l’ex-Union soviétique. Paul Karassik, un collectionneur américain de véhicules classiques de luxe, arriva en Europe accompagné de son épouse Barbara, dont la famille était originaire d’Allemagne, et commença à chercher cette voiture. Dans son enfance, il avait assisté au dernier Grand Prix de Belgrade qui avait eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale, une expérience inoubliable. Plus tard, après avoir émigré vers les États-Unis et y avoir fait fortune, ses origines russes lui furent très utiles dans ses recherches, tout comme son enfance passée en Serbie et sa parfaite maîtrise du russe. Il lui fallut plus de dix ans et de nombreuses visites en URSS avant de retrouver les traces des pièces détachées de deux véhicules Auto Union en Russie et en Ukraine. Grâce à ses talents de négociateur, il put les racheter.

Passage des véhicules à l’Ouest

Il s’en suivit de nombreux voyages extrêmement compliqués, le plus souvent au volant d’un camion de livraison, avant que Paul Karassik ne soit en mesure de transférer les pièces détachées au-delà du rideau de fer, en direction de l’Europe de l’Ouest. Les moteurs, châssis, essieux et boîtes de vitesses furent rapatriés par avion jusqu’en Floride (États-Unis). À l’automne 1990, Paul Karassik prit contact avec des experts pour la 1ère fois. Il s’adressa notamment aux responsables du département Tradition d’AUDI AG en mai 1991, qui le conseillèrent pour les restaurations prévues.

Reconstruction de 2 Auto union Type D en Angleterre

Le couple Karassik confia la reconstruction de leurs voitures de course à la société anglaise Crosthwaite & Gardiner, cette dernière possédant déjà le savoir-faire approfondi nécessaire à la restauration de ces automobiles de légende. Après des examens scrupuleux des pièces des véhicules de course, ils décidèrent de reconstruire une Auto Union Type D à simple compresseur suivant le cahier des charges de 1938, et une Auto Union Type D suivant la version de 1939 équipée d’un double compresseur. Dans les deux cas, il était nécessaire de construire une réplique complète de la carrosserie, étant donné qu’aucune des pièces des carrosseries d’origine n’avait survécu.

Le carrossier Rod Jolley Coachbuilding construisit donc les nouvelles carrosseries en Angleterre. En août 1993, la 1ère des 2 voitures de course – celle reconstruite à partir du cahier des charges de 1938 – fut achevée. Un an plus tard, la version de 1939 à double compresseur fut également « prête à rouler ». Le 1er octobre 1994, avec le soutien d’AUDI AG, les 2 voitures étaient sur la ligne de départ de l’Eifel Classic sur le circuit de Nürburgring, pour la 1ère fois depuis 1939. En reconnaissance de son soutien pendant le projet de reconstruction, AUDI AG eut la possibilité d’exposer le modèle de 1938 pendant les années qui suivirent.

Audi rachète la dernière Flèche d’Argent Auto Union Type D à double compresseur

L’Auto Union Type D à double compresseur de 1939 fut rachetée par AUDI AG en juillet 1998. Au printemps de l’an 2000, Paul Karassik céda la seconde voiture à un collectionneur privé. En 1999, il avait espéré voir cette Auto Union courir à nouveau sur le circuit de Belgrade, 60 ans après le dernier Grand Prix qui y avait été organisé ; malheureusement, la Guerre des Balkans mit fin à ce rêve.

« Pour AUDI AG, il s’agit d’un des moments les plus forts dans la mission de sauvegarde de notre héritage ; la boucle est enfin bouclée. », a déclaré Thomas Frank, Directeur d’Audi Tradition. « Il y a 20 ans, nous n’aurions jamais pu espérer qu’une telle chose soit possible! »

Le rachat de l’Auto Union Type D à double compresseur signifie qu’AUDI AG détient à présent les 3 véhicules de course Auto Union rescapés de l’ex-URSS et les 3 des 5 voitures de course Auto Union pouvant être certifiées comme des modèles authentiques. Comme pour les 2 voitures de la « collection Karassik », cette série inclut la voiture de course de côte pilotée par Hans Stuck, la fameuse Auto Union Type C/D. Cette dernière fut exposée au Musée de l’Automobile de Riga, en Lettonie, et ce quelques temps encore après le démantèlement de l’Union soviétique. Aujourd’hui, ce véhicule est l’une des pièces d’exposition les plus importantes de l’Audi museum mobile d’Ingolstadt. C’est également dans ce lieu que l’Auto Union Type D est exposée. Le constructeur AUDI AG est à ce jour propriétaire de 5 Auto Union de course : Type C, Type C Stromlinie, Type C/D, Type D compresseur, Type D double compresseur.

Photos : 4Legend.com / Audi