GTS – 3 lettres légendaires issues de la Porsche 904 Carrera GTS

L’abréviation GTS (Gran Turismo Sport) est synonyme chez Porsche de sportivité, puisant ses origines dans les années 1960 avec le tout premier modèle devenu légendaire : la Porsche 904 GTS. Avec l’apparition de la 718 GTS 4.0, Jan Roth – le responsable de la gamme 718 chez Porsche – nous livre quelques informations sur son histoire et son positionnement actuel via une interview.

M. Roth, quelle est l’histoire derrière les trois lettres ‘GTS’?

GTS signifie «Gran Turismo Sport». Ce terme a été inventé dans les années 1960 avec le tout premier modèle, la 904 Carrera GTS, une voiture de course au sens classique du terme. Porsche voulait amener cette voiture sur la route et la transformer en un véhicule adapté à la conduite sur longue distance. Le résultat a été le GTS avec plus de confort et d’homologation.

Appliqué aux modèles GTS d’aujourd’hui, cela signifie qu’ils pourraient réellement courir sur la piste…

Oui, exactement. Ceci est mieux illustré par le Cayman et le Boxster avec leur large diffusion entre une sportivité extraordinaire et une utilisation quotidienne. En ce qui concerne les modèles dérivés GTS aujourd’hui, nous abordons la conception sous l’angle opposé à celui des années 1960. Lorsque le Cayenne GTS a été lancé sur le marché en 2007 en tant que tout premier GTS du 21ème siècle, nous voulions lui donner un avantage plus sportif. Cela a également été déployé sur les modèles Panamera, Boxster et Macan.

Quelle place occupe le GTS 4.0 dans le classement de la famille 718?

Le GTS vient toujours après le modèle de base et le modèle S. Lorsque nous avons lancé le GTS de 2,5 litres, nous développions en même temps le moteur six cylindres de quatre litres pour la GT4 et la Spyder, les dérivés haut de gamme de la série. Même à cette époque, il y avait des considérations pour utiliser ce moteur ailleurs, à savoir dans une version légèrement réduite. Cela a évolué pour devenir le GTS 4.0, le modèle haut de gamme adapté à un usage quotidien, pour ainsi dire.

Pourquoi la série de modèles 718 n’a-t-elle pas de modèle turbo?

Pour des raisons historiques. À l’époque des moteurs à six cylindres, nous n’avions tout simplement pas d’espace. En tout cas, au-dessus de la série 718, nous avons la 911, qui est la voiture de sport la plus puissante de Porsche. À notre avis, il est plus logique de laisser nos modèles plus axés sur la piste tels que le GT4 et le Spyder mener le peloton.

Vous parlez des modèles 911. Comment la série de modèles 718 est-elle classée dans le monde Porsche?

La variante de base du 718 est le modèle d’entrée de gamme dans le monde Porsche. Un nombre relativement important d’acheteurs passent ensuite vers les variantes de spécification plus élevées, le S et le GTS, puis très souvent la prochaine étape est la 911. Mais de telles déclarations dépendent toujours du marché spécifique.

Comment les marchés diffèrent-ils?

En Chine, par exemple, nous avons un âge moyen de client de 32 ans, de loin le plus jeune, et le pourcentage le plus élevé de femmes avec 56%. La Chine est déjà l’un des plus grands marchés uniques pour le 718. Cela est en partie attribué à la taxation des déplacements qui est relativement faible sur le moteur quatre cylindres de deux litres.

Quelles sont les 3 principales raisons d’achat sur les différents marchés?

En Chine, notre concept nous a permis de prendre un avantage sur de nombreux concurrents dans ce segment. Comme nous sommes positionnés sur un segment qui dispose des moyens financiers de nombreux clients, nous détenons 80% des parts de marché sur ce segment. Une figure absolument incroyable. Les clients chinois indiquent leurs principales raisons d’acheter le 718 comme le design extérieur, la réputation de la marque et la catégorie «convient à mes besoins».

Et aux USA?

Ici, la performance est la priorité absolue, suivie par le design extérieur et la fidélité à la marque. En Allemagne, le design extérieur est classé au premier rang, puis les performances et le type de carrosserie, c’est-à-dire le concept biplace avec moteur central. Tous très similaires comme vous pouvez le voir.

Revenons au GTS 4.0. Comment vendriez-vous ce modèle à un acheteur potentiel?

Il offre un excellent ensemble avec toutes les options nécessaires pour avoir une machine de sport optimale à la fois sur la piste de course et pour une utilisation quotidienne sur la route. Il a également fière allure et a un excellent son grâce à son moteur à six cylindres. Sans oublier que la voiture est également un investissement financièrement attractif.

Modèles GTS

Les modèles GTS apportent la touche finale sportive à pratiquement toutes les familles de modèles Porsche.

Porsche 904 Carrera GTS : l’ancêtre

Le terme GTS est apparu pour la première fois au début des années 1960 sur la Porsche 904 Carrera GTS, une voiture sportive qui a remporté la Targa Florio en 1964. La Carrera argentée est la première Porsche à avoir la légendaire désignation GTS ajoutée à son nom. Ferdinand Alexander Porsche a conçu ce coupé à moteur central conformément à la maxime «chaque Porsche est adaptée à la course» pour la route et la piste. Le biplace a célébré sa première sur la piste Solitude à Stuttgart le 26 novembre 1963. Il s’agissait de la première voiture de sport de Zuffenhausen dotée d’une carrosserie en plastique. Au total, 110 unités ont été fabriquées. La voiture a enregistré sa plus grande victoire en 1964 au Targa Florio en Sicile, conduite par le baron Antonio Pucci et Colin Davis.

Éléments caractéristiques des modèles GTS

– Face avant distinctive,

– Châssis sport abaissé en série,

– Intérieur avec Alcantara noir,

– Deux sorties d’échappement noires sur le système d’échappement sport,

– Concept de design GTS : logos, calandre et jantes en noir,

– Plus de couple et plus de puissance que les autres modèles de la famille,

– Étriers de frein rouges.

