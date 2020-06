Audi Q7 PHC Limited Edition de 2011 – Une version V12 TDI ultra luxueuse limitée à 111 unités

Le créateur français Patrick Hellmann a présenté en 2011 lors d’un défilée de mode à Moscou une Audi Q7 V12 TDI assez particulière : l’Audi Q7 PHC Limited Edition qui devait être produite en édition limitée de 111 exemplaires, devant le Q7 le plus cher au monde.



Patrick Hellmann et Audi Russia ont organisé un défilé de mode au Vetoshny Art Center de Moscou durant l’été 2011. Les yeux de plus de 500 invités étaient sur les meilleurs top modèles internationaux montrant plus de 70 pièces de la collection automne/hiver 2011/2012 de la marque Patrick Hellmann Collection dans un événement exceptionnel. Cet évènement s’est terminé par la première mondiale de l’Audi Q7 PHC Limited Edition, un modèle très luxueux basé sur l’Audi Q7 V12 TDI et personnalisé par Patrick Hellmann.

La philosophie selon laquelle la qualité est la base de toute création associée à un design progressif et élégant est ce qui unit Audi et la Patrick Hellmann Collection. Fidèles à ce principe directeur, ils ont uni leurs forces pour créer une édition spéciale de l’Audi Q7 en Russie, limitée à 111 véhicules. Les points forts de l’Audi Q7 PHC sont la peinture bicolore en noir profond / violet velours, les inserts décoratifs au look arête de poisson et les jantes en alliage léger de 20 pouces au design à 20 rayons avec finition bicolore.

L’Audi Q7 PHC présente les éléments exclusifs suivants :

• peinture bicolore unique : noir profond / violet velours (métallisé),

• jantes exclusives de 20 pouces bicolores au design élégant à 20 branches,

• pack extérieur noir Audi exclusive (protection de soubassement à l’avant et à l’arrière, barre de toit, cadre unique et garniture de fenêtre),

• feux arrière transparents,

• pommeau de levier de vitesses recouvert de cuir de crocodile au design extravagant de crâne et d’os PHC,

• incrustations décoratives uniques en fibre de carbone au design en arête de poisson,

• plaques de seuil de porte avec le nom de la série limitée et le numéro de véhicule individuel de l’édition limitée,

• sièges en cuir bicolore (noir / gris jet) avec surpiqûres contrastées et logo PHC,

• système de sièges arrière composé de deux sièges individuels confortables (modèle 6 places),

• volant en cuir bicolore Audi exclusive avec surpiqûres contrastées,

• console centrale et tableau de bord avec cuir et surpiqûres contrastées Audi exclusive,

• garniture de pavillon en Alcantara exclusif avec surpiqûres contrastées.

L’Audi Q7 PHC a été commercialisée à 111 exemplaires uniquement en russie via le réseau Audi. Un ensemble exclusif de valises Patrick Hellmann Collection a été créé comme une touche spéciale pour compléter le véhicule.

Photos : Patrick Hellmann Collection / DR – Vidéo : DankosRST