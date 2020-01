Stola GTS – Une Porsche Boxster de 480 ch produite à 3 exemplaires

Au salon automobile de Genève 2003, le carrossier turinois Stola a présenté un modèle en édition limitée, basé sur la Porsche Boxster : la Stola GTS développant 480 ch via un Flat 6 turbo de 3,6 l.

Le constructeur italien Stola, réputé pour ses productions hors normes, a présenté au salon de Genève la Stola GTS qui ne laisse personne indifférent. Cette sportive a été développée par Aldo Brovarone, un ancien de Pininfarina.

Basée sur la Porsche Boxster de première génération, Stola a apporté un certain nombre de modifications : carrosserie aérodynamique avec ajout d’un hardtop fixe, habitacle modifié (tunnel central, tableau de bord, plancher, sièges baquets), moteur 3,6 l issu de la 911 type 996 équipé de turbo, suspension, freins Brembo, jantes.

Alfredo Stola, président de Stola Spa, a déclaré : « Notre passion pour les voitures et le désir de le montrer sont les raisons qui nous ont conduits à la production de ce nouveau prototype, en nous tournant vers le consultant extérieur uniquement pour le style. Avec ce projet, nous avons essayé de faire revivre l’esprit et l’atmosphère des courses d’endurance des années soixante-dix, à la fois par le design et la palette de couleurs bleu et orange très populaire à l’époque. »

La Stola GTS exposée au salon automobile de Genève 2003 à une décoration spécifique, rappelant les Porsche 917 aux couleurs de la compagnie pétrolière Gulf.

Le spécialiste Porsche Gemballa s’est occupé de vitaminer le moteur à plat de 3,6 l via l’ajout d’un turbo, permettant d’en sortir 480 ch.

La Stola GTS a été construite sur demande à un maximum de 3 exemplaires.

Photos : 4Legend.com / Stola