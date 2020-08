Porsche récolte son premier miel à Zuffenhausen

Environ 650 000 abeilles Porsche terminent leur première saison à Zuffenhausen : le résultat est 250 kg de miel de fleurs. Au printemps 2020, le constructeur de voitures de sport a installé 13 colonies d’abeilles sur son propre verger. Divers arbres fruitiers, haies et bandes fleuries fournissent une grande quantité de nourriture et ont été transportés par les abeilles pour la production de miel. 1 000 pots de miel ont été produits. Sous le nom de «Turbienchen – Der Honig von Porsche Zuffenhausen», il est désormais vendu dans des bocaux réutilisables de 250 grammes chacun dans les magasins des employés et au musée Porsche.

Les initiateurs du projet sont la Porsche-Gastronomie et la gestion environnementale. « Nous considérons la Turbienchen comme un représentant de la durabilité chez Porsche. Le projet représente des points importants de notre stratégie de développement durable dans le secteur de la restauration, comme le bien-être animal, la production régionale ou l’alimentation naturelle », déclare Michael Raichle, responsable de la restauration et des services & directeur général de Porsche Dienstleistungs GmbH.

Les abeilles mellifères passeront l’hiver dans la prairie du verger de l’entreprise dans les mois à venir. Au printemps, les animaux s’envoleront à nouveau. « Nous poursuivrons notre engagement au cours de l’année à venir. Nous voulons continuer à apporter notre contribution à la protection des animaux et des plantes indigènes sur le site de Zuffenhausen », souligne Nora Loges, en charge du projet Porsche-Gastronomie.

Avec l’installation des abeilles mellifères, Porsche s’engage pour la protection de la nature et des espèces sur le site de Zuffenhausen. La population d’abeilles en Allemagne est en danger depuis des décennies. Plus de la moitié des 560 espèces d’abeilles résidentes sont menacées d’extinction. Zuffenhausen est déjà le deuxième site Porsche à avoir ses propres colonies d’abeilles. Environ trois millions d’abeilles mellifères vivent dans l’usine Porsche à Leipzig depuis 2017 sur le site naturel hors route de 132 hectares.

Photos : Porsche