Première mondiale de la collection exclusive Surfaces Automobili Lamborghini présentée à Valence

LUXE Surfaces Atelier, une société de licence de luxe leader travaillant avec des marques haut de gamme emblématiques dans le secteur des surfaces de design, a choisi la ville espagnole de Valence, nommée Capitale du design 2022, pour présenter officiellement la première collection exclusive de surfaces architecturales d’Automobili Lamborghini, du 3 au 7 février 2020.

Les matériaux innovants de la collection de surfaces Automobili Lamborghini se distinguent par leur style raffiné et leur caractère audacieux, leurs lignes élégantes et leur design emblématique, parfaitement mélangés dans une très grande dalle de pierre minérale innovante, caractérisée par des propriétés technico-mécaniques inégalées, des solutions esthétiques uniques, offrant des possibilités infinies de personnalisation.

Résultat significatif d’années de recherche, de considérations de design et de développement technologique, la collection Surfaces Automobili Lamborghini est née grâce à l’utilisation de systèmes brevetés innovants et exclusifs. Ces technologies révolutionnent le monde du design et de l’architecture, avec la pierre minérale utilisée dans les surfaces et les revêtements intérieurs et extérieurs de dernière génération, transformant le matériau en œuvre d’art.

Photos : Lamborghini