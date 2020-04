IMSA iRacing Pro – 5ème place pour la meilleure Porsche 911 RSR à Laguna Seca

Ayhancan Güven a terminé la deuxième manche de la série IMSA iRacing Pro à la cinquième place. Le nouveau pilote Porsche Junior a livré une performance solide et animée dans sa Porsche 911 RSR virtuelle n°913 sur le circuit de Laguna Seca aux États-Unis. Les autres pilotes Porsche d’usine se sont retrouvés empêtrés dans des collisions entre les 47 pilotes de course en ligne et n’ont pas été en mesure de se placer plus haut dans le classement. Dans la compétition de courses virtuelles IMSA et via la plate-forme populaire iRacing, les pilotes de course du monde entier se font face sur des simulateurs à domicile.

Güven a clairement démontré son talent de pilote de simulateur lors des essais avec des tours rapides. Cependant, au cours de la courte séance de qualification de 10 minutes, le pilote en ligne a été gêné par une circulation dense alors qu’il tentait un tour en tête et a dû reprendre la course en 13ème place. Grâce à une approche systématique et prudente, Güven a gravi les places dans le classement et était parfois en quatrième position avec sa Porsche 911 RSR. Finalement, la détérioration des pneus l’a empêché de poursuivre sa tentative de podium.

Les pilotes d’usine Laurens Vanthoor et Nick Tandy ont été impliqués dans plusieurs accidents au cours de la course de 90 minutes et ont conclu respectivement la manche aux positions 23 et 25. Le deuxième meilleur pilote Porsche était l’Américain Riley Dickinson, qui a terminé 15ème dans la Porsche 911 RSR n°53 engagée par le Morespeed Team. Le pilote d’usine Patrick Long, qui a retransmis en direct sa course dans le simulateur, a franchi le drapeau en 32ème position.

La troisième manche de la série IMSA iRacing Pro sera disputée le 30 avril 2020 sur le circuit virtuel Mid-Ohio Sports Car Course aux États-Unis.

Résultats

5. Ayhancan Güven (TR), Porsche 911 RSR #913, 66 tours

15. Riley Dickinson (États-Unis), Porsche 911 RSR #53, 66 tours

23. Laurens Vanthoor (B), Porsche 911 RSR #912, 65 tours

25. Nick Tandy (GB), Porsche 911 RSR #911, 64 tours

26. Lars Kern (D), Porsche 911 RSR #9, 64 tours

32. Patrick Long (USA), Porsche 911 RSR #45, 63 tours

33. Cody Ware (États-Unis), Porsche 911 RSR #51, 63 tours

45. Ryan Hardwick (États-Unis), Porsche 911 RSR #16, 42 tours

Photos : Porsche