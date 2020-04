Tuto : 10 étapes pour dessiner une Porsche 911

Michael Mauer, responsable du design chez Porsche, nous explique comment dessiner facilement la Porsche 911 à partir de zéro via 10 étapes que nous vous présentons.

Inspirations permanentes de Michael Mauer

Michael Mauer n’est jamais sans carnet. Dans les réunions, il dessine et gribouille toujours – travaillant sur papier. « Je rends ma femme folle », admet l’homme de 58 ans. « Même au petit-déjeuner, je dessine, et ce sont presque toujours des voitures : je ne peux pas m’en empêcher. »

Cela peut sembler un cliché, mais l’homme en charge du design chez Porsche depuis 2004 vit et respire le design. Pendant le confinement, ses croquis miniatures s’accumulent plus rapidement que jamais et alors qu’il explique comment dessiner la plus grande icône Porsche – la 911, son crayon glisse sans effort sur le papier devant de lui, comme avec un esprit qui lui est propre.

« En tant que designer, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes en esquissant », dit-il. « Parfois, nous examinons un modèle pendant le processus de conception – qu’il s’agisse d’un modèle en argile ou d’un modèle en réalité virtuelle – et nous réalisons que quelque chose ne va pas tout à fait. Nous avons peut-être poussé la ligne de toit trop bas ou un défi technique se présente. Lorsque cela se produit, je sort mon crayon et esquisse les détails – autour de l’élément qui ne fonctionne pas tout à fait – et j’essaie de résoudre le problème en esquissant. »

« Lorsque j’ai rencontré Doug Chiang (le légendaire créateur de Star Wars), il a mentionné un terme que j’aimais beaucoup : ‘accidents heureux’. Je fais tellement de croquis – des centaines et des milliers – et souvent je regarde ce que ma main droite écrit sur du papier et je suis surpris par ce que je vois. Lorsque vous regardez un croquis et réalisez que ‘je suis sur quelque chose ici’, c’est un heureux accident. »‘

Le Taycan révolutionnaire est peut-être l’exemple ultime de la théorie de Chiang. Presque incroyablement, le design de la première voiture entièrement électrique de Porsche a été développé après que Mauer ait mal interprété un croquis technique d’une 918 pour une nouvelle idée et une graine a été plantée.

« Un jour, je me promenais dans le studio et je suis passé devant un bureau de jeune designer. À l’époque, nous venions de terminer le travail sur la 918 et j’ai vu ce croquis très approximatif et je me suis dit : «Wow». J’ai dit au gars ‘c’est cool : une idée pour une 918 à quatre portes. Je n’ai jamais pensé à faire une super voiture de sport avec plus de deux sièges’ et il m’a regardé d’un air vide. J’ai pointé cette ligne qu’il avait tracée et je lui ai dit que la prochaine génération de super voitures de sport était juste devant nous. Il a dit ‘non, non, non’ et a expliqué qu’il était simplement là pour montrer au modeleur d’argile où il voulait voir un traitement de surface plus positif dans le modèle de la 918 sur laquelle ils travaillaient. Pour moi, c’était la fermeture de la porte arrière. »

« Nous ne le savions pas à l’époque, mais ce moment était le début du Taycan. Nous avons développé l’idée d’une voiture avec les proportions d’une super voiture de sport mais avec quatre sièges et, un peu plus tard, lorsque nous avons discuté de la première Porsche entièrement électrique, nous sommes revenus au croquis que j’avais mal interprété. Ce fut vraiment un accident très heureux. Quand je vois le Taycan, je pense à ce moment. »

Mauer et son équipe travaillent déjà sur des conceptions de voitures deux générations plus tard, avec un œil sur la façon dont la mobilité pourrait ressembler en 2030. Mais pour l’instant, avec des restrictions de mouvement pour aider à contenir la propagation du Covid-19, il partage quelques-unes des astuces de son métier.

Comment dessiner la Porsche 911

« L’une des choses essentielles à prendre en compte lors de l’esquisse de voitures, c’est de traverser l’aspect tridimensionnel », dit-il. « Parfois, il faut même mettre davantage l’accent. Exagérer. Pensez à une caricature : vous savez immédiatement que c’est quelqu’un si le nez a été exagéré et rendu extrêmement grand ou long. Cette personne n’a pas un gros nez en réalité, mais c’est peut-être la caractéristique qui la rend la plus reconnaissable. C’est un peu comme dessiner une voiture. Par exemple, pensez à dessiner les roues un peu plus grandes. Visualisez le personnage que vous aimeriez que la voiture ait. »

« Parfois, j’essaie d’esquisser des archétypes de l’histoire de la voiture. Je pense à une voiture – pas une 911 comme je la connais si bien – mais peut-être un [Land Rover] Defender. Quelles sont les deux, trois ou quatre lignes qui – si vous n’avez pas ajouté de détails ou de couleurs supplémentaires – sont si caractéristiques qu’elles définiraient cette voiture? Il y a des voitures très simples et des voitures très compliquées. Parfois, ces voitures – les plus compliquées – n’ont pas une identité aussi forte. Si une voiture n’a pas une identité forte, il est difficile de créer une identité de marque avec le design. Il est très utile lorsque vous concevez une voiture de comprendre quelles sont les principales lignes. Ici, je vais vous parler des étapes de l’esquisse de l’icône qu’est le 911. »

Croquis 1

Si vous demandiez à dix designers de voitures d’expliquer ce processus d’esquisse, vous obtiendriez cinq approches différentes. Certains designers commencent par les deux roues, certains commencent par la roue avant, puis commencent à esquisser l’avant de la voiture et à mettre la deuxième roue plus tard. Vous pouvez l’approcher comme bon vous semble mais Michael Mauer commence toujours par les deux roues car l’un des défis de dessiner une voiture est de définir l’empattement et les bonnes proportions. Vous devez avoir une idée de l’endroit où la roue arrière est censée être. Avec cette méthode, Michael Mauer continue parfois à esquisser et à réaliser que la roue arrière est dans la mauvaise position, donc il l’efface et recommence. Lorsque vous dessinez vos roues, c’est à vous de commencer par deux cercles simples ou d’en ajouter un peu plus : dans ce cas, il a commencé à penser à l’idée d’une roue à cinq rayons.

Croquis 2

Une fois vos roues en place, l’étape suivante consiste à poser la voiture au sol : tracez la ligne entre les roues. De là, vous pouvez commencer à construire le contour. Les designers et les ingénieurs parlent de la «section zéro Y», qui signifie essentiellement la silhouette. C’est très emblématique dans le cas de la 911. Parfois, vous trouverez que la silhouette et l’empattement ne correspondent pas, et vous devez penser à déplacer la roue arrière mais ce n’est pas un problème : c’est pourquoi les designers ont des gommes à effacer.

Croquis 3

Peu à peu, Michael Mauer commence à ajouter des détails, étape par étape. Les designers appellent souvent la fenêtre le DLO (daylight opening) : l’ouverture de la lumière du jour. Je pense que ce terme a été inventé pour que les designers puissent avoir des conversations que personne d’autre ne comprendrait. Le DLO de la 911 est emblématique et très différent d’un Cayenne ou d’une Panamera, car ils sont à quatre places. C’est l’un des premiers détails que Michael Mauer ajoute, suivi par le projecteur avant, puis plus de détails à l’arrière. Vous pouvez voir que la forme du pare-chocs a été ajoutée, et le feu arrière.

Croquis 4

Esquisser une voiture consiste à ajouter des couches, en ajoutant doucement plus de détails. Le plus grand défi est toujours d’arrêter l’esquisse : parfois une esquisse est plus agréable lorsque vous appliquez le principe «moins c’est plus». A ce stade, le projecteur est désormais ellipse. Michael Mauer a ajouté la prise d’air inférieure et le bas de la porte commence à montrer plus de forme. Notez la sortie d’air dans la zone inférieure du pare-chocs et le détail sur l’aile arrière. Il essaie de créer une sensation d’épaule arrière solide. Il y a maintenant une très fine ligne entre les roues, juste en dessous de la ligne de ceinture. C’est très bien et n’existe pas dans l’image précédente. Cette ligne très fine donne au côté – la surface entre les roues – une sensation plus tridimensionnelle. Ce n’est pas un hasard si cette ligne très fine, lorsqu’elle se rapproche de la roue arrière, est en train de chuter. Cela ne signifie pas que sur le produit final la ligne baisse, c’est juste un moyen de visualiser et de donner à la personne qui regarde de côté une impression de l’apparence de la voiture dans la chair. Si vous regardez la 911 d’en haut, la voie arrière de la voiture est un peu plus large et ces lignes plus faibles aident à l’indiquer.

Croquis 5

Vous verrez que de plus en plus de détails sont ajoutés à ce stade. La poignée de porte est là, avec quelques autres lignes d’épaisseur variable, pour ajouter ou supprimer l’accentuation. Il s’agit de créer une sensation en trois dimensions. Si vous le pouvez, garez votre voiture sur un joli fond et prenez-en une photo. Vous verrez des lignes qui indiquent le traitement de surface positif et négatif. Essayez d’imiter ces lignes dans vos dessins et cela vous aidera à donner vie à votre croquis.

Croquis 6

Les cinq premières esquisses étaient des lignes, mais il est maintenant temps d’ajouter de l’ombre et du contraste. L’épaule est encore complètement sans couleur car les designers veulent donner l’impression que cela réfléchit la lumière. Étudiez les photographies de voitures et regardez les zones qui sont mises en évidence et celles qui tombent dans l’ombre. La lumière peut être utilisée pour mettre en valeur le design d’une voiture et c’est ce que les designers essaient de faire passer maintenant, sous forme de croquis.

Croquis 7

La prochaine étape est amusante : c’est là que la couleur est ajoutée. Si vous travaillez avec Photoshop, c’est comme ajouter un autre calque. La couleur bleue sur la partie supérieure de la voiture reflète le ciel, tandis que sous la ligne, où il fait plus sombre, le sol est reflété. Cela donne l’impression que la voiture est mise à la terre. Vous n’avez pas besoin de Photoshop, essayez d’utiliser de la peinture aquarelle ou des crayons. Quand Michael Mauer dessine, c’est souvent en réunion, et il n’a avec lui qu’un crayon et du papier.

Croquis 8

Chaque designer a sa propre façon de traiter le verre mais il aime le colorer en noir à ce stade, et la même chose avec les roues. Des faits saillants peuvent être ajoutés à l’étape suivante. Michael Mauer dessine généralement des croquis de taille miniature. Lorsque vous débutez, il peut être plus facile de faire de même, car vous avez plus de contrôle.

Croquis 9

Considérez ici le DLO – l’ouverture de la lumière du jour. Ici, la fenêtre latérale est divisée, de sorte que la partie supérieure est noire et la partie inférieure est plus claire. Cela donne l’impression qu’il y a une courbure. Sur les voitures très anciennes, la surface vitrée était complètement droite mais les vitres latérales ont maintenant une courbe dans le verre. Vous pouvez le démontrer avec un subtil changement de couleur. L’étape de rendu fait passer le dessin d’une esquisse au crayon à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué.

Croquis 10

Lorsque vous travaillez sur du papier, dans une seule dimension, vous devez appliquer des astuces en utilisant la couleur et l’ombre pour créer de la profondeur et une impression du produit final en trois dimensions. Regardez à nouveau la photo que vous avez prise de votre voiture. Regardez où vous pouvez voir à travers la vitre ou où la carrosserie montre une réflexion. Cela change en fonction de l’endroit où votre voiture est garée, mais il est utile d’étudier comment l’ombre apparaît sur les différentes surfaces. Ici, la peinture blanche est utilisée pour soulever les zones clés, et un peu de couleur se glisse dans les lumières et les étriers. Pensez à ajouter un volant. Ou peut-être pouvez-vous voir une partie du siège.

Un conseil de Michael Mauer

« Gardez vos croquis », explique Mauer. « Parfois, c’est amusant de les regarder plus tard et je peux voir immédiatement si j’étais à une réunion, et si c’était intéressant, ou moins pertinent pour mon département, ou, » rit-il, « si les budgets étaient discutés. Parfois, je pense ‘oh c’est horrible’ ou ‘oh j’ai eu une mauvaise journée ce jour’ mais le design est toujours une question d’essais et d’erreurs et j’encourage tout le monde à prendre un crayon et à essayer. »

