Assemblée générale annuelle d’Audi – Transfert des dernières actions à Volkswagen

Une division du travail plus efficace et des synergies de groupe accrues : dans le cadre de la réorganisation des compétences au sein du groupe Volkswagen, l’Assemblée générale annuelle d’Audi – qui s’est déroulée le 31 juillet 2020 – a voté un soi-disant retrait obligatoire en vertu du droit des sociétés par actions. Cela entraînera le transfert de toutes les actions Audi des actionnaires restants à Volkswagen AG, qui détient déjà 99,64% du capital social d’AUDI AG. Le conseil d’administration d’Audi tient à remercier les actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. La structure prévue vise à renforcer le rôle d’Audi au sein du groupe Volkswagen et à accroître la compétitivité future du groupe Volkswagen.

« Le groupe Volkswagen consolide désormais toutes ses forces. Nous nous positionnons de manière compétitive dans tout le groupe Volkswagen et élevons les synergies et les économies d’échelle du groupe à un nouveau niveau », a déclaré Markus Duesmann, président du directoire d’AUDI AG lors de l’assemblée générale annuelle d’Audi de cette année.

Le groupe Volkswagen et AUDI AG intensifient leur coopération depuis de nombreuses années, par exemple avec des usines de production partagées ou des plates-formes et des modules développés et utilisés conjointement pour les véhicules conventionnels et alimentés par batterie. Les fondations tournées vers l’avenir pour des synergies différenciantes de la concurrence ont été récemment jetées avec le développement de logiciels en commun dans la Car.Software-Organization et en réunissant le développement de la conduite autonome dans la joint-venture entre l’ancienne filiale d’Audi Autonomous Intelligent Driving GmbH et ARGO AI. Le groupe Volkswagen entend relever les défis de la transformation encore plus efficacement avec un positionnement optimisé et des structures efficaces.

Dans ce contexte, l’Assemblée générale annuelle d’Audi vote le transfert des actions Audi des actionnaires restants à Volkswagen AG. Volkswagen AG détient déjà 99,64% du capital social d’AUDI AG. En tant qu’actionnaire principal d’AUDI AG, Volkswagen AG avait précédemment soumis une demande de transfert le 28 février 2020 et précisé les détails de cette demande de transfert le 16 juin 2020. En contrepartie du transfert des actions, Volkswagen AG a fixé l’indemnité en espèces à 1 551,53 euros par action Audi. Au cours de la période de trois mois concernée avant l’annonce de la demande de retrait obligatoire, le cours moyen de l’action était de 813,15 euros. Cela signifie que la rémunération fixe en espèces est d’environ 90% supérieure à ce prix moyen. Le caractère approprié de la rémunération en espèces a été examiné et confirmé de manière exhaustive par le cabinet d’audit indépendant Baker Tilly, choisi et nommé par le tribunal.

« La capitalisation boursière de 66,7 milliards d’euros montre la puissance bénéficiaire et donc la substance derrière les marques du groupe Audi, le portefeuille de produits et la société dans son ensemble », déclare Arno Antlitz, membre du conseil d’administration en charge des finances et des affaires juridiques d’AUDI AG lors l’Assemblée générale annuelle. « Ce sont de très bonnes conditions préalables pour nous permettre de maîtriser la transformation sur le long terme. »

Dans le contexte de l’impact économique de la pandémie du coronavirus, Audi signale une baisse des livraisons et des revenus et une perte d’exploitation pour le premier semestre de l’année 2020. La liquidité nette reste au niveau très élevé de 19,9 milliards d’euros (fin décembre 2019 : 21,8 milliards d’euros). Dans le cadre de sa gestion responsable de la crise du Covid-19, la société s’est fortement concentrée sur l’optimisation des coûts et des investissements à court terme à un stade précoce. L’objectif est de guider Audi de manière tactique et flexible à travers la crise actuelle sans compromettre sa viabilité future. Dans le même temps, Audi a maintenu des processus de base importants stables, dans les domaines du développement technique et de la production, par exemple. « Malgré la crise, nous ne faisons aucun compromis sur la substance typique des produits Audi et donc sur notre compétitivité future. Nous nous concentrons systématiquement sur les synergies au sein du groupe Volkswagen. Parce que c’est la seule façon d’atteindre nos objectifs stratégiques« , déclare Antlitz.

« Pour nous, la crise actuelle est aussi une opportunité de changement, pour laquelle nous avons activement décidé. Nous avons maintenant la possibilité de prendre de nouvelles voies et de prouver une fois de plus notre Vorsprung », déclare Markus Duesmann.

Le retrait obligatoire prévu renforce également le rôle d’Audi au sein du groupe Volkswagen et vise à recharger la déclaration de mission du Vorsprung durch Technik. Markus Duesmann, en tant qu’ingénieur et PDG d’Audi, a pris la responsabilité de la recherche et du développement du Groupe. A ce poste, il est également en charge du développement logiciel du Groupe. Sous sa direction, la nouvelle organisation Car.Software-Organization, qui sera basée au IN Campus à Ingolstadt, va augmenter la proportion de développement de logiciels internes au groupe Volkswagen de 10% aujourd’hui à 60% d’ici 2025.

Avec l’incubateur de projets Artemis, Audi accélère le développement de modèles électriques très efficaces. Un écosystème automobile étendu et un modèle commercial qui couvre toute la durée de vie d’un véhicule doivent définir l’avenir de la catégorie de luxe et le positionnement premium d’Audi. L’équipe Artemis bénéficiera des synergies élevées du Groupe et « tirera parti du plein potentiel des technologies d’Audi et de l’ensemble du groupe Volkswagen », comme le dit Duesmann. Audi présentera sa première vision en 2021, et le premier modèle de série électrique du projet Artemis complètera le portefeuille Audi dès 2024.

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus en cours, la 131ème Assemblée générale annuelle d’AUDI AG s’est tenu pratiquement en petit comité pour la première fois afin de protéger les actionnaires. En amont de l’assemblée, les actionnaires ont pu poser leurs questions en ligne et exercer leur droit de vote en ligne via le portail des actionnaires.

Photos : Audi