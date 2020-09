Audi et Climeworks stockent le CO2 de l’atmosphère en souterrain

La société suisse Climeworks construit la plus grande installation de captage et de stockage direct d’air au monde pour la conversion du CO2 atmosphérique dans la roche en Islande. Audi s’associe à la start-up environnementale basée à Zurich et promeut une technologie future avec le projet. L’installation filtrera 4 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’air et le minéralisera sous terre. Climeworks enlève 1 000 tonnes métriques de l’atmosphère au nom d’Audi.

Le processus – Comment pénètre le CO2 profondément sous terre?

Grâce à la technologie de capture directe de l’air, le dioxyde de carbone est extrait de l’air ambiant et l’air exempt de CO2 est renvoyé dans l’atmosphère. La nouvelle installation de Climeworks en Islande transporte le CO2 filtré hors de l’air sous la surface de la Terre, où les processus naturels le minéralisent. Le dioxyde de carbone est ainsi définitivement éliminé de l’atmosphère.

L’installation aspire d’abord l’air et l’introduit dans le collecteur de CO2, qui contient un matériau filtrant sélectif. Cela utilise un adsorbant spécialement développé pour lier le CO2 dans l’air. Lorsque ce filtre est saturé de CO2, il est chauffé à 100 degrés Celsius en utilisant la chaleur résiduelle d’une centrale géothermique voisine pour libérer les molécules de CO2. L’eau de la centrale électrique d’Hellisheiði traverse ensuite l’installation et transporte le dioxyde de carbone à environ 2 000 mètres sous la surface de la Terre. Les molécules de CO2 réagissent par des processus de minéralisation naturelle avec la roche basaltique et sont converties en carbonates sur une période de plusieurs années, stockant ainsi en permanence le CO2 sous terre. L’eau retourne au cycle de la centrale géothermique. L’installation fonctionnera 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et filtrera 4 000 tonnes métriques de l’atmosphère chaque année. Un quart de ce montant sera crédité à Audi. 80 000 arbres seraient nécessaires pour lier naturellement cette quantité.

La technologie de captage direct de l’air de Climeworks présente deux avantages majeurs :

– Les analyses du cycle de vie montrent que 90% du CO2 filtré de l’air est stocké efficacement et en permanence sous terre. Cette capacité de réduction élevée rend l’installation particulièrement efficace.

– La technologie peut également être étendue à la gamme des mégatonnes par an et recèle ainsi un grand potentiel pour l’avenir.

L’Islande est l’un des nombreux endroits sur Terre offrant les conditions idéales pour ce processus. Son origine volcanique fait du pays l’une des régions géothermiques les plus puissantes du monde. L’énergie géothermique particulièrement élevée signifie que la chaleur de la Terre peut être convertie en électricité de manière économique et pratiquement sans CO2. De plus, la roche en Islande a la composition idéale pour stocker de grandes quantités de CO2.

La mission – Pourquoi Audi est-il impliqué?

Hagen Seifert, responsable des concepts de produits durables chez Audi, déclare : « D’un point de vue scientifique, l’adsorption du dioxyde de carbone de l’atmosphère est une mesure importante en plus de réduire les émissions pour atteindre les objectifs climatiques du Groupe. Nous contribuons à la décarbonisation par notre implication dans le projet de captage de CO2 Climeworks. Audi suit une fois de plus son approche holistique ici et participe au projet visant à promouvoir le développement et la mise en œuvre significative de technologies innovantes de protection du climat. »

Audi soutient le développement de la technologie de captage du CO2 de la start-up environnementale zurichoise Climeworks depuis 2013. Il y a deux ans, les deux sociétés ont construit une installation à Hinwil, en Suisse, qui filtre le CO2 de l’air et le fournit à l’industrie des boissons , où il est converti en acide carbonique. Audi prolonge ce partenariat fructueux avec le projet en Islande et le fait passer au niveau supérieur. Parce que le carbone est placé sous terre, la marque aux quatre anneaux contribue à fermer le cycle en stockant en permanence le CO2 lié dans le sol. Audi soutient également la start-up suisse avec son savoir-faire technologique, notamment pour le développement de nouveaux concepts d’échangeurs de chaleur.

D’ici 2025, le groupe Volkswagen souhaite réduire l’empreinte écologique des voitures et des véhicules utilitaires légers tout au long de la chaîne de valeur de 30% par rapport à 2015. Audi s’est donc fixé des objectifs ambitieux dans tous les domaines de l’entreprise avec pour objectif d’atteindre la neutralité nette en CO2 à l’échelle de l’entreprise d’ici 2050.

Photos : Audi