Livre Porsche « Type 7 Vol. 1 » – Delius Klasing

Depuis décembre 2018, le magazine lifestyle Porsche « Type7 » séduit des dizaines de milliers d’abonnés chaque jour sur Instagram avec des histoires, des images et des vidéos venant du monde des passionnés des modèles Porsche. Un peu plus d’un an après, ce concept arrive en librairie via le livre « Type 7 Vol. 1 » édité par Delius Klasing.

Un livre au concept original

Le compte « Type 7 » sur Instagram, lié au constructeur automobile Porsche, vise certaines personnes bien ciblées : jeunes, élégantes, intéressées par l’art et cultivées. Un an plus tard, le compte Instagram compte déjà plus de 112 000 abonnés.

Le nom « Type 7 » provient de la Porsche Type 754 T7, le prototype conçu par Ferdinand Alexander Porsche préfigurant la Porsche 911, reconnaissable notamment à l’avant et à l’arrière : tout un symbole!

Ce projet est venu de Franziska Jostock (gérant le projet Type 7 et responsable Marketing chez Porsche) et de Ted Gushue (responsable de publication de Type 7).

Face au succès de ce compte sur le réseau social, un livre officiel orienté Lifestyle a vu le jour, rassemblant les 49 meilleures publications et histoires.

L’équipe éditoriale (Franziska Jostock, Ted Gushue et Thomas Walk) ajoute dans ce livre luxueux des sujets supplémentaires jamais publiés sur Instagram.

Des images impressionnantes dans un design contemporain complètent visuellement le livre « Type 7 ». Le livre illustré permet de voyager à travers le monde Porsche, traitant de différentes thématiques comme l’architecture, le design et l’art.

Avec 280 pages et 432 photos de divers photographes, ce livre haut de gamme comprend différentes thématiques, d’une visite du studio de l’artiste Daniel Arsham à New York à une promenade à travers les Cotswolds anglais avec Guy Berryman de Coldplay en passant par la présentation de modèles Porsche et d’un roadtrip en Porsche 911 équipée avec une tente de toit.

L’histoire de moteurs Porsche PFM 3200 utilisés dans l’aviation civile contraste avec une visite du garage parisien L’art de l’automobile tout comme certains prototypes Porsche.

Avis

Le livre « Type 7 Volume 1 » est un ovni de par son contenu et sa conception. Comme d’autres livres édités par Delius Klasing, cet ouvrage présente des couvertures rigides très épaisses et des pages affleurants à ces dernières. Cela donne un côté plus premium tout en offrant une qualité de prise en main lors de sa lecture.

Le texte en anglais est présent avec parcimonie sur de nombreuses pages afin de raconter l’histoire des magnifiques photos de chaque chapitre, pour la majorité reprises des stories Instagram.

La grande diversité des sujets permet à ce livre d’intéresser un grand nombre de lecteurs curieux de découvertes et souhaitant se cultiver. Ce n’est pas un livre sur Porsche mais sur l’univers gravitant autour du constructeur de Stuttgart-Zuffenhausen. Porsche est au centre de toutes ces histoires permettant de s’extraire de sa réalité, ce qui est très agréable en cette période de confinement lié au coronavirus.

Cet ouvrage est très réussi et permet de s’ouvrir à de nouvelles thématiques que l’on ne pense pas forcément en évoquant Porsche.

Un second volume est en préparation afin de compiler d’autres anciennes stories Instagram et certains sujets inédits.

Vous pouvez vous procurer ce livre chez les libraires spécialisés et sur le site de l’éditeur Delius Klasing.

Caractéristiques

280 pages

432 photo

Auteur : Walter Näher

Dimensions : 29,4 x 29 x 3,2 cm

Langues : Anglais

Première publication : 2020

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-7688-3835-1

Prix : 49,90 euros

Photos : 4Legend.com