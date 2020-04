Moules de gâteaux automobiles et Audi : l’occasion de se mettre à la cuisine

Pourquoi ne pas utiliser votre temps libre actuel (pour ceux qui en ont) pour vous mettre à faire des gâteaux, notamment sur le thème de l’automobile et notamment Audi avec des moules spécifiques?

Si vous êtes confinés chez vous et notamment avec vos enfants, la période est propice pour faire des choses différentes comme des gâteaux en utilisant des moules et des emporte-pièces sur le thème de l’automobile et notamment Audi.

Certains marchands sur le web proposent un vaste choix de profils de voitures, de circuits, d’emblèmes afin de faire des biscuits et même les décorer. D’autres vendent des moules afin de réaliser une voiture en 3D pour ensuite la déguster.

Sur le thème du constructeur Audi, on retrouve des logos comme celui du R8, des formes comme le TT ou le q8.

D’autres marques et styles de voitures sont aussi disponibles comme des 4×4 ou des véhicules japonnais.

Si la cuisine n’est pas votre fort, vous pouvez acheter de la pâte déjà toute faite afin de gagner du temps.

Photos : Car Cookie Cutters / Petrolbox / DR