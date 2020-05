Livre « the Racers – Langstreckenrennen Endurance Motor Racing 1963-1973 » – Delius Klasing

Un superbe livre sur les courses d’endurance aux États-Unis de 1963 et 1973 vient de faire son apparition en librairie, mettant notamment en avant des marques légendaires comme Porsche et Ferrari : « the Racers – Langstreckenrennen Endurance Motor Racing 1963-1973 » publié par Delius Klasing.

Des courses d’endurance vues par le photographe Al Satterwhite

Les courses d’endurance ont toujours eu une place importante aux États-Unis depuis de très nombreuses décennies. Parmi les nombreuses courses, citons par exemple les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring.

Une course d’endurance est un monde à part, bien loin des courses de Formule 1, de DTM ou de Formule E. Tour après tour, heure après heure, le classement de tête évolue et peu parfois être surprenant à l’arrivée.

Avec le livre « the Racers », le photographe de sport automobile de renommée internationale Al Satterwhite partage de nombreux clichés exclusifs (jamais publiés) afin de transmettre sa passion au lecteur pour les courses de longue durée dans le sport automobile.

Ce livre est un voyage durant une décennie de courses palpitantes, de 1963 à 1973 afin de découvrir l’envers du décor, la course vue de la piste et des stands mais aussi les dangers beaucoup plus présents dans une période plus ouverte et insouciante.

Les années 1963 à 1973 ont été marquées par les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring ainsi que de nombreux pilotes talentueux devenus légendaires comme : Alfred Momo, qui pose avec un guépard devant sa Jaguar en 1963; Bob Bondurant, qui se souvient avec nostalgie de sa victoire ratée à Sebring en 1966; Janet Guthrie, qui a gagné le respect de ses homologues masculins avec ses coéquipières; Caroll Shelby que l’on ne présente plus, le belge Jacky Ickx, Mario Andretti, Jerry Grant et comme star parmi les stars Steve McQueen.

Cet ouvrage met notamment en avant les voitures de course de cette époque qui ont su s’imposer : Porsche 917K, Ferrari 312 PB, Ford GT40 et Shelby Cobra.

Avis

Voici un livre à la fois original et passionnant permettant de découvrir le monde passionnant des courses d’endurance aux États-Unis. L’auteur et le photographe Al Satterwhite partage ses nombreuses photos parfois surprenantes prises à de nombreux endroits et lors de différentes situations : cockpits, départs et arrivées, manœuvres de dépassement, réunions d’équipe, stands, autour de la piste, …

Le texte en anglais et en allemand est assez originalement écrit. La préface de Brian Redman et sa description d’un tour dans la Porsche 917 à Daytona sont de bons documents de lecture, tout comme l’histoire de Bob Bondurant pilotant pour Ferrari à Sebring en 1966.

De nombreux portraits pilotes sont assez fascinants, permettant au lecteur de découvrir l’atmosphère de ces courses d’endurance.

En cette période de confinement ce livre riche permet de s’extraire de la réalité et découvrir une époque bien différente de la notre en 2020. Sa mise en page est aussi très originale, façon album ou cahier où l’auteur semble avoir scotché ses photos tout en les commentant sur l’un des côtés. C’est un très bon livre à avoir dans sa bibliothèque pour tout passionné de courses automobiles.

Caractéristiques

192 pages

298 photos en couleur et en noir & blanc

Auteur : Al Satterwhite

Dimensions : 23,4 x 27,0 x 2,4 cm

Langue : Anglais & Allemand

Publication : Avril 2020

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-11856-1

Prix : 78 euros TTC

Photos : 4Legend.com