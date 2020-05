Lamborghini lance le nouveau Huracán EVO RWD Spyder en réalité augmentée

Automobili Lamborghini poursuit son esprit d’innovation en tant que première marque automobile à utiliser la réalité augmentée pour le lancement virtuel de son nouveau modèle, la Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder, prévu le 7 mai 2020 à 13h00.

Lamborghini utilise la réalité augmentée (AR – Augmented Reality) pour lancer la voiture d’une toute nouvelle manière en cette période d’urgence mondiale et de distanciation sociale. En utilisant AR Quick Look d’Apple, la société propose sa dernière voiture de sport à moteur V10 directement aux clients et aux fans du monde entier : tout ce dont ils ont besoin est un iPhone ou un iPad*. Malheureusement rien pour les nombreux utilisateurs d’Android.

Tout en consultant le site Web de Lamborghini sur votre iPhone ou iPad, appuyez simplement sur «Voir en AR» et le nouveau modèle à traction arrière à toit ouvert peut être admiré dans les entrées, les jardins ou même les salons des gens. L’expérience virtuelle permet au spectateur de faire pivoter et d’agrandir la taille du véhicule, y compris à l’échelle 1: , en regardant de près ses détails extérieurs et intérieurs et en prenant des photos de la nouvelle voiture avec un haut niveau de photoréalisme. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible pour toute la gamme Lamborghini.

Stefano Domenicali, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « À une époque de défis commerciaux majeurs, Lamborghini innove encore et explore de nouvelles méthodes de communication. Les nouvelles technologies se sont accélérées rapidement en cette période d’urgence mondiale, et Lamborghini ouvre la voie à de nouvelles possibilités passionnantes. À partir de demain, Lamborghini peut être chez tous grâce à la technologie AR d’Apple, qui est disponible sur des centaines de millions d’appareils compatibles AR à travers le monde. »

« Apple se soucie profondément du peuple italien et de nos amis de Lamborghini. Nous sommes inspirés par leur engagement à retourner au travail en toute sécurité pendant cette période critique », a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. « Apple et Lamborghini partagent une grande passion pour le design et l’innovation. Nous sommes ravis de soutenir le lancement de la nouvelle Lamborghini avec la technologie de réalité augmentée d’Apple, afin que leurs fans du monde entier puissent en faire l’expérience depuis la sécurité de leur propre maison. »

*AR nécessite un iPhone ou iPad avec iOS 11 et un processeur A9 ou version ultérieure. Cela comprend l’iPhone 6 et les versions ultérieures, y compris l’iPhone SE, l’iPad Pro, l’iPad (5ème génération ou version ultérieure), l’iPad mini (5ème génération ou version ultérieure), l’iPad Air (3ème génération) et l’iPod touch (7ème génération).

Photo : Lamborghini